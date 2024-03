A Tündérszépek vármegyei jelentkezőinek nem csak a fotókon kell jól mutatniuk: az előző megmérettetéseken videófelvételek is készültek a hölgyekről, s ez idén sincs másképp. Két évvel ezelőtt Ungi Lajos, szerkesztőségünk munkatársa készítette el a versenyzők videóit – lapunknak most arról beszélt, mire érdemes figyelniük a lányoknak, amikor forog a kamera.

Fontos a szép mozgás

A 2022-es megmérettetés vármegyei selejtezőjében a werkvideóknak köszönhetően bárki betekinthetett a kulisszák mögé. A kamera mögött álló kollégánk jóvoltából nemcsak a munkafolyamatokkal, de a versenyzőkkel is megismerkedhettünk, és ahogy eddig, az idén is fontos, hogy a lányok ne csak a fényképeken nézzenek ki jól. – Amikor lefilmezünk valakit, figyelni kell az illető szép mozgására, hiszen lényeges, hogyan mutat – kezdte Ungi Lajos, s kiemelte: ebben a járásnak és a megfelelő tartásnak nagyon fontos a szerepe.

– A modelleknek a fotózásokon olyan pózokban kell állniuk, ülniük, amiket a fotós kér tőlük, amikor azonban kamera elé állnak, minden egyes mozdulatra ügyelniük kell – folytatta Ungi Lajos, akitől megtudtuk: a vágási folyamatokon is sok minden múlik. – A megfelelő zenék és feliratok feldobják a videók hangulatát, egy jó alapanyaggal pedig kiválóan lehet dolgozni – mondta, s hozzátette: az ideális fények és beállítások is elengedhetetlenek, s ezekre nem csak a fotósoknak kell figyelniük: a videót készítő szakember számára is fontos, hogy tökéletesek legyenek a fényviszonyok, de olykor ez nem egyszerű.

Elengedhetetlen a jó beállítás

– A korábbi versenyeken nem csak stúdiófelvételek készültek: népszerű helyszíneknek számítottak a hotelek és parkok is, ahol a természetes fényekhez kellett alkalmazkodnunk – hangsúlyozta szerkesztőségünk munkatársa, aki szerint ezúttal egyszerűbb lesz a feladat, hiszen fix helyszínen, előre beállított fényekkel és háttérrel dolgoznak. Ungi Lajos arra is felhívja a figyelmet, hogy a különféle ruházat is befolyásolhatja a filmezést, hiszen másképp kell felvételt csinálni egy zártabb ruhában pózoló modellről, mint arról, aki fürdőruhában van – jegyezte meg.

A versenyzők a korábbi években sok instrukciót kaptak kollégáinktól: annak, aki még sosem szerepelt kamera előtt, megmutatták, hogyan mozogjon, hogyan viselkedjen. Az idei jelentkezőknek sem kell izgulniuk, hiszen minden segítséget megkapnak ahhoz, hogy a fotók és a videók tökéletesek legyenek.

Aki még nem jelentkezett a Tündérszépek versenyére, április 21-éig megteheti a szon.hu aloldalán.