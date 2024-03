A szépségversenyre a lányok saját portfólióval is jelentkezhetnek, de arra is van lehetőség, hogy profikra bízzák a fotózást – ebben rutinos kollégánk, Sipeki Péter lesz a segítségükre, aki a Sipeki Fotóstúdióban készíti el azokat a felvételeket, amelyek megjelennek majd a Keletben és a Szabolcs Online-on.

A Tündérszépek szépségversenyen nagyon fontos a természetes hatású smink – ahhoz viszont, hogy ez jól mutasson, nélkülözhetetlen, hogy bőrünk ápolt és egészséges legyen. Novákné Henrietta, az Ikon Szépség­stúdió kozmetikusa adott tanácsokat ahhoz, ezt hogyan érhetjük el.

Bőrünk igénye szerint

A bőrápolás az egyik legalapvetőbb és legelső lépés egy ilyen versenyen, sőt a mindennapokban is.

– Ismernünk kell a bőrtípusunkat, mert csak így választhatunk megfelelő kezelést. Ez nem könnyű, mert mindenkinek más a bőre, amely az idő múlásával ráadásul változik is – kezdte Novákné Henrietta, aki azt is kiemelte: az ápolási szokásokat a bőrünk igénye szerint kell kialakítanunk. A kozmetikus azt is elárulta: a reggeli és esti rutinnak eltérőnek kell lennie.

– Reggel soha ne jéghideg vagy forró vízzel mossunk arcot, hanem langyossal. Ha mosakodás után húzódik a bőrünk, kenjünk rá egy kevés hidratálókrémet, azonban ha zsírosnak érezzük, tonikkal töröljük át. A teljes tisztítás után is szükség van a megfelelő hidratálásra: olyan terméket ajánlott használni, amely gyorsan felszívódik, és nem hagy fénylő réteget a bőrön. Tavasszal pedig már a fényvédelem is szükséges: minimum 15 faktoros hidratáló az ajánlott, de akár magasabb értékűt is lehet használni.

– A hidratálót közvetlenül sminkelés előtt kell használni: lehetőleg tartalmazzon vitaminokat vagy hialuronsavat, de érdemes olyan ampullákat is alkalmazni, amelyekben tömény koncentrált hatóanyagok vannak, így fiatalos megjelenést biztosítanak a bőrnek – egészítette ki a kozmetikus, aki nem támogatja az alapozók mindennapi használatát: szerinte inkább a könnyebb textúrájú BB krémeket érdemes alkalmazni, a karikás szemre pedig jó a C-vitaminos szemránckrém vagy szérum, egy lágyabb állagú korrektorral párosítva.

A minőségi arcszépítés tehát nagyon fontos, ha meg akarjuk tartani annak egészségét. Azonban nem mindenki végzi ezt megfelelően: sokan mossák az arcukat szappannal vagy tusfürdővel. A szakember azonban felhívja a figyelmet: ezek tönkreteszik a bőr pH-értékét, és roncsolhatják, emellett túlzsírosodást vagy túlszáradást okoznak. Azt tanácsolja, szappanozáskor hagyjuk ki az arcunkat, használjunk inkább habzó géles lemosókat, micellás vizet vagy arctejet.

Finom extrák

Az alapkezelések mellett vannak olyan lehetőségek, amelyek pluszként vannak jelen a bőrápolásban. A Tündérszépek versenyére a kozmetikus mélytisztítást, gyémántfejes bőrcsiszolást, majd azt követően ultrahangos feltöltést javasol a tökéletes összhatás érdekében. – Ezek helyrehozzák az apróbb hibákat, kisimítják a ráncokat, s akár 4-5 hétig is tart a hatásuk – mondta Henrietta, akihez többen járnak ilyen jellegű kezelésekre.

– Vannak, akik havonta jönnek feltöltőkúrákra, mert nagyobb eseményre, például esküvőre készülnek. Már igénybe vehetők akár egyórás szépítőeljárások is, amelyekkel látványosan javíthatunk a bőr állapotán – említette példaként az Ikon Szépség­stúdió szakembere, aki szerint tavasz előtt még egy savas, hámlasztó kezelésre is érdemes bejelentkezni, ez teljes bőrmegújulást eredményezhet. – Ezenfelül extra ápolást is beiktathatunk heti egyszeri arcradírozással, s pakolással – tette hozzá.

