A szépségversenyre a lányok saját portfólióval is jelentkezhetnek, de arra is van lehetőség, hogy profikra bízzák a fotózást – ebben rutinos kollégánk, Sipeki Péter lesz a segítségükre, aki a Sipeki Fotóstúdióban készíti el azokat a felvételeket, amelyek megjelennek majd a Keletben és a Szabolcs Online-on.

Napilapunk fotóriportere, a stúdió tulajdonosa több mint 25 éve dolgozik a szakmában, ez idő alatt pedig rengeteg tapasztalatot szerzett a modellfotózás terén is.

Fontos a bizalom kiépítése

– Ez lesz a harmadik alkalom, amikor fotózhatom a versenyre jelentkező hölgyeket. Az előző években azt tapasztaltam, hogy vannak olyan lányok, akik rutinosabban mozognak a kamera előtt, mások viszont kevésbé magabiztosak. Velük egy kicsit többet kell foglalkozni, beszélgetni, biztatni, hogy felengedjenek, s hogy a fotók készítésekor oldott, laza legyen a hangulat – mondta munkatársunk, és hozzátette: a félénkebb lányoknak ebben az évben is mindenben segíteni fog.

– Azok, akik bizonytalanok, nincs elég tapasztalatuk, visszafogottan viselkednek a fényképezőgép előtt, ami a felvételeken is visszaköszön. Ezért van szükség arra, hogy a lehető legrövidebb idő alatt kialakuljon a bizalom a fotós és a modell között, amiben a megfelelő kommunikációnak óriási a szerepe. Úgy érzem, az elmúlt évtizedek alatt megtanultam bánni az emberekkel, s ehhez többek között az íriszfotózásaim is hozzájárultak. Ám nem mindenki visszafogott: vannak olyan lányok, akikre nagyon jó hatással van az, hogy reflektorfénybe kerülhetnek, és korábban soha nem látott oldalukat is képesek megmutatni. Számomra az a legjobb visszajelzés, ha a lányok elégedetten távoznak a stúdióból, és ha az elkészült képek elnyerik a tetszésüket – hangsúlyozta Péter, aki a Tündérszépek előtt is vállalt modellfotózásokat, korábban hosszú éveken át a Nap szépe rovathoz készített képeket. Így tanulta meg, milyen beállításokra van szükség az ilyen jellegű sorozatokhoz, és elég tapasztalatot szerzett ahhoz, hogy hasznos tanácsokkal láthassa el a jelentkezőket.

– Az a cél, hogy mindenkiből kihozzam a maximumot, és a legelőnyösebb fényképek készüljenek.

Lesznek változások

Korábban szabadtéren is fotóztuk a jelentkezőket, de azért, hogy a sorozatok minősége egységes legyen, ezúttal csak műtermi képek készülnek. Ez számomra is nagy kihívás, hiszen mindenkiről legalább tízféle beállításra van szükség

– árulta el fotóriporter kollégánk.

A selejtezőnek van még egy újdonsága: annak, aki szeretné, profi sminkesek és fodrászok segítenek, hogy a fotózáson a legjobb formájukat hozzák – ahogy azt már megírtuk, ebben a Lukovics Szépségszalon szakemberei állnak a lányok rendelkezésére. Péter szerint mindenkinek érdemes élni ezzel a lehetőséggel, és a portfólió elkészítését is ajánlja a hölgyeknek, mert az előző években azt tapasztalta, hogy a jelentkezők sokszor kis felbontású, rossz minőségű fotókat küldtek be, és ezzel a saját esélyieket rontották. Ha azonban a kijelölt segítőcsapat mellett döntenek, egyenlő esélyekkel indulhatnak a Tündérszépek versenyen.