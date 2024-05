Egy új mozgásformát mutat és vezet be Nyíregyházán Váradi Hajnalka medical fitness szakértő, személyi edző. Podcastünkben elmondja, hogy a fitneszág egyik olyan különleges formája a medical fitness, ahol orvosi javaslatra és ellenőrzés mellett tartják az egyénre szabott edzéseket. Részletezi azt is, milyen betegségekből sikerült meggyógyulni a klienseknek: van, aki a gyógyszereit csökkenthette vagy akár el is hagyhatta ennek az edzéstervnek köszönhetően.