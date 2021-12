– A dinnyetermesztés sem most éli nálunk a virágkorát, egyre csökken a termőterület. Vetőmagból is hiány van. Sok pozitív dolog történt az agráriumban az elmúlt években, de még van megoldandó feladat – hangsúlyozta a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke. Rácz Imre hozzátette, az idén tritikáléból és úgy tűnik, kukoricából is a sokévi átlag fölötti termést realizálhatunk.