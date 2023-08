A közelmúltban Nyíregyházán találkoztak a régió almafeldolgozóinak képviselői a Nemzeti Agrárkamarai Kamara Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Igazgatóságának munkatársaival, a megbeszélés témája pedig a kezdődő almaszezon volt. Az egyeztetésen részt vett dr. Apáti Ferenc, a FruitVeB szakmaközi szervezet csengeri származású elnöke is. Podcastbeszélgetésünkben a szakember beszámolt a nyíregyházi találkozó tapasztalatairól, illetve szólt a várható almatermés mennyiségéről és minőségéről is, ahogy szóba került a léalmatermesztés problematikája is.