- A meggytermelők jó évet zárhatnak, mert kedvezően alakult az időjárás, az idei termés így biztosan fedezi a belföldi szükségletet - mondta a meggyszezon előtti, a fogyasztást népszerűsítő, napokban megtartott fővárosi sajtótájékoztatón az Agrárminisztérium mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkára, Feldman Zsolt.

A meggyszezon előtti prognózisok szerint a hazai szükségleteket ki fogja elégíteni az idei termés

Fotó: Illusztráció: MW-Archív

A FruitVeB Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács alelnöke 55-60 ezer tonnára becsülte az idei termést. Takács Ferenc, aki egyben az Újfehértói Kutatóállomás vezető munkatársa és a még épülő Szabolcsi Almacentrum igazgatója is, hozzátette: ez nem haladja meg az utóbbi 15-20 év átlagát, de az egyik legfőbb vetélytársnál, Lengyelországban a meggynek legalább a felét elvitték a tavaszi fagyok. A szakember szerint a kedvező időjárás továbbra is fontos, mert a meggy a betakarítás előtt sérülékeny, a feldolgozóipar számára pedig kihívást jelentett, hogy a korai érés miatt a megszokottnál 2-3 héttel előbb érkeztek az első szállítmányok a fagyasztó- és konzervüzemekbe.

A hazai meggyszezon véget ér, mikor a lengyel kezdődik

Dr. Takács Ferenc szerint az idén csaknem 10 ezer tonna meggy kerülhet külföldre, és a szűkös kínálat miatt a termelők jó felvásárlási árakat remélhetnek. Bízik abban is, hogy a telepítési támogatások megállíthatják, akár vissza is fordíthatják a gyümölcstermő területek zsugorodását. A FruitVeB csengeri származású elnöke, dr. Apáti Ferenc portálunknak a lengyel helyzettel kapcsolatban korábban azt mondta: – A lengyelek intenzív kereslettel, és az elmúlt évek hazai meggyárainál magasabb áron lesznek jelen a magyar piacon. Ezt erősíti az is, hogy a lengyel meggy szüretének kezdete július 3-6. közé tehető, amire a magyar meggyszezon majdnem véget ér. Ez még tovább erősítheti a lengyel hűtőipari alapanyag-igényt a magyar meggy iránt – vélekedett a szakember, de hozzátette: az még abszolút nem prognosztizálható, hogy a lengyelek mekkora mennyiséget fognak vásárolni Magyarországról, ennek pedig meghatározó jelentősége lesz az árakra.