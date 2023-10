Az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzésben azt írták: kedd délelőttől egy nyugat felől érkező hidegfront mentén zivatarokra kell számítani, előbb a Dél-Dunántúlon, majd fokozatosan keletebbre is. A zivatarok környezetében a legfőbb veszélyforrás a viharos, óránkénti 70-80 kilométeres széllökés - egy-egy heves zivatarban óránkénti 90-100 kilométeres szél is lehet -, a jégeső, valamint az intenzív csapadékhullás lehet.

"Az ismétlődő záporos csapadékból a délnyugati területeken néhol 20-30 milliméter napi összeg is összegyűlhet. Estétől várhatóan fokozatosan lecsengenek a zivatarok" - írták.