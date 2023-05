Kiderült, ki lehet az a 43 éves budapesti modell, aki megvesztegetett egy 48 éves nyíregyházi orvost - olvasható az origo.hu oldalon.

A nő szexet ajánlott a férfinek, aki ezt elfogadta, és az együttlét után felírta a kívánt gyógyszert a páciensnek. A készítmény mellékhatása drasztikus fogyás, cukorbetegeknek kell szedni. Mára már azonban hiánycikk lett, akiknek szükségük volna rá, nem tudják beszerezni. Most a Redditen és a Facebook egyik bulvárral foglalkozó csoportjában megnevezték a valóban rendkívül ismert modellt, egykori playmate-et.

A Facebookon a Nagy Bulvárcsoport nevű csoportban és a Redditen is megnevezték azt a nőt, akiről azt állítják, megvesztegetett egy orvost. Az ismert sztármodell az otthonában készített videókat, amiken éppen a fogyásáról beszél. Ebben a lakásban készült a rendőrség videója is, amin átvizsgálnak minden helyiséget, fiókot, és rátalálnak a szerekre.

Korábban az Origo is írt az egykori playmate-ről, aki fél év alatt 10 kilótól szabadult meg. Februárban azt nyilatkozta, már csak 43 kiló.

Habár egy orvos figyelmeztette, a további fogyás akár az életébe is kerülhet, úgy reagált, már azóta is fogyott. Szerinte nincs testképzavara és rosszul van attól, amikor ezzel vádolják. Követői már akkor is nagyon aggódtak érte.

A modell egyébként tagadta, hogy róla lenne szó. Ugyanakkor a lakásában készült rendőrségi felvételeken a kommentelők megtalálták a korábbi képeken látható bútorokat.

Forrás: origo.hu