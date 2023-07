Tisztelet az önkéntes tűzoltóknak 2 órája

Torony és lovasügyelettől, a kapitány díszen át az új szertárig

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 40 önkéntes tűzoltó egyesület segíti a megye mentő tűzvédelmét. Éves átlagban a káresemények tizedéhez vonulnak, támogatva ezzel a hivatásos és az önkormányzati tűzoltók munkáját. Elismerve a megyei önkéntes tűzoltó mozgalom másfél évszázados áldozatkész tevékenységét – az emberek életének, testi épségének, anyagi javainak, a gazdaság és a természeti környezet értékeinek hatékonyabb megóvása érdekében tett erőfeszítésüket – az egyesületeket bemutató cikksorozatot indítottunk Leskovics Zoltán tűzoltó alezredes, megyei tűzoltósági főfelügyelő segítségével. A tűz elleni védekezést önként vállalók közül most a napkori egyesület mutatkozik be, majd újabb és újabb szervezet életébe tekinthetünk be.

A Napkor Önkéntes Tűzoltó Egyesület taglétszáma folyamatosan gyarapszik. Napkoron az első tűzvédelmi célú társadalmi szervezet 110 éves múltra tekint vissza, hiszen a források bizonyítják, hogy 1913-ban parancsnoknak nevezik ki Túrócy Benő napkori lakost. 1930. április 24-én újjáalakult az egylet, mely a rendszerváltásig működött, taglétszáma kb. 45 fő volt. Egy ember a toronyban Ekkoriban torony és lovas ügyelet volt a községben, ami azt jelentette, hogy egy piros zászlót tettek ki a templomtoronynak azon ablakába, amelyik irányba a tűz volt. Ezzel a jelzéssel tudatták a lakosokkal a tűz irányát. A lovas ügyeletben pedig 2 pár ló mindig készen állt. Az egyik a kocsi fecskendőt a másik a 2-3000 literes lajtos kocsit húzta szükség esetén. Maga a vészjelzés harangkongatással történt. Az ügyeletet 0-24 órában, a község vezetése a tűzoltó parancsnokkal egyeztetve határozta meg, egy ember mindig volt a toronyban, illetve volt egy futár is és 2 lovas fogat volt beosztásban. A tűzoltószertár kezdetben az Orosi úton, a mostani piactéren állt (1977-ben új tűzoltószertárt adtak át a Kállói utcán). A faluban aratási időben minden portán kapitány díszt (1 hordó vizet) kellett biztosítani, ez június 30-tól a cséplés befejezéséig kötelező volt! Tűzoltó eszközök közül rendelkezésre állt csákja, vasvilla, lapát, locsolóvödör, illetve kézi hajtású, szívó-nyomó-oltó lóvontatású eszköz. Az 1950-es években Kocsis József lett a tűzoltóparancsnok, ekkor már ifjúsági tűzoltó csoport is működött kb. 20 taggal, 1-2 hetente gyakorolták a tűzoltást. 1961-től Ragány Mihály került a tűzoltóparancsnoki beosztásba. Mentő- tűzvédelmi feladatok A rendszerváltást követően az egyesület fokozatosan leépült, tagjai kiöregedtek, utánpótlás nemigen volt. 2015. május 22-én alakult újjá az ÖTE, 13 fővel, Támba Miklós Tibor ötlete és ösztönzése révén. Az újra alakulás tagjai közt volt Dombrády László nyugalmazott tűzoltó ezredes, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tűzoltószövetség elnöke. Toldi András tűzoltó alezredes, nyíregyházi tűzoltóparancsnok, illetve Napkor polgármestere, dr. Spinyhért Zsolt, akit megválasztottak az egyesület elnökének, az alapító tagok közül pedig Páll Csabát parancsnoknak. A Napkor Önkéntes Tűzoltó Egyesület a Nyíregyházi Tűzoltó-parancsnoksággal együttműködésű megállapodást kötött, melyben vállalta, hogy elsődlegesen Napkor, településen mentő- tűzvédelmi feladatokat lát el, ez szűkség szerint változó, hiszen többször beavatkoztak viharkár esetén többek között Nyíregyházán, Apagyon, Leveleken, Sényőn, Kisvárdán és Rohodon is. Napkor településén és vonzáskörzetében ipari telepek, M3-as autópálya közelsége, 403-as elkerülő, 41-es számú főútvonal, bútorüzem, tanyák találhatóak. Ezeken kívül számos rendezvényt (Tűzoltó, Böllér, Fogathajtó versenyek) is tartanak a településen, ahol az egyesület tagjai biztosítási feladatokat látnak el. A Napkor Önkéntes Tűzoltó Egyesület az alapszabályban vállalt tűzoltási, műszaki mentési tevékenységét a rendelkezésre álló, rendszeresen karbantartott, munkavégzésre alkalmas felszerelésekkel, illetve szakmai végzettséggel rendelkező személyállománnyal végzi. Vízkár-elhárítási tevékenység 2017. március 28-án új elnökválasztás volt, dr. Spinyhért Zsolt ajánlásával Hepp Balázst választották az egyesület elnökévé. Az önkormányzattól az egyesület 2018-ban visszakapta használatra a Kállói utcán lévő régi tűzoltószertárat, egy évre rá az egyesületen belül megalakult a Napkori Települési Önkéntes Mentőszervezet 8 fővel, mely az alapvető vízkár-elhárítási tevékenység szakterületre lett minősítve. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságtól 2020. márciusában egy Mercedes-Benz 1124 AF RBI TLF 2000 típusú gépjárműfecskendőt kaptak, amely a feladatellátásban jelentős előre lépés volt. 2022-ben ifj. Támba Miklóst parancsnokhelyettesnek, Köbli Istvánt alelnöknek, Nagy Csabát pedig elnökségi tagnak választották. Szintén ebben az évben az egyesület a Magyar Falu Program Falusi Civil Alap keretében „civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása” című kiírásra adott be pályázatot „Tűzoltóautónak csarnok építése” címmel. A pályázat elbírálása sikerrel zárult. A támogatás összege 6 860 075 Ft. Az új szertár, Napkor önkormányzatának hozzájárulásával, a község központjában, az egyesület tulajdonában lévő Kossuth u. 54. sz. alatti udvar részen kap helyet. Az építkezés az idén március 22-én hivatalosan is elkezdődött az alapozási munkákkal, s a tervek szerint hamarosan elkészül az új szertár. Az ÖTE taglétszáma évről-évre nő, jelenleg 29-en vannak az egyesületben.





