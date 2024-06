– Az eszméletvesztés és a megállapított hashártyagyulladás ellenére a sértettnek volt légzése, amit a férfinak észre kellett volna vennie, ahogy azt is, hogy van pulzusa az élettársának. A nő puffadt tüdeje bizonyítja, hogy a nő lélegzett amikor a földet rálapátolta a vádlott, s ekkor hörgő hangot kellett kiadnia – mondta dr. Gál Anikó. – Gondos és alapos megfigyeléssel R. M.-nek ezeket az életjeleket észlelnie kellett volna, ő azonban tudatosan cselekedett, elfogadta a nő halálát anélkül, hogy bármit tett volna a megmentése érdekében.

Különös kegyetlenséggel

Dr. Gál Anikó tanácsa megalapozottnak és bizonyítottnak találta, hogy a férfi aljas indokból és különös kegyetlenséggel követte el tettét. R. M. már korábban is volt büntetve súlyos testi sértés miatt, kétszer ítélték szabadságvesztésre, ami miatt nem csak büntetett előéletű, hanem visszaeső is, ami az ítélet meghozatalakor súlyosító körülmény volt.

– A vádlott a felelősség alóli mentesülés érdekében, az elkövetett bűncselekmény leplezése, a nyomok eltüntetése érdekében, aljas indokból követte el tettét, ami erkölcsileg kiemelten elítélendő motívum. A különös kegyetlenség abban az esetben állapítható meg, amikor az átlagosat lényegesen meghaladó, rendkívüli embertelenséggel, gátlástalanul, brutális módon, az emberi méltóság mély meggyalázásával, az elkövető az emberi voltából kivetkőzve követi el tettét, az élve eltemetés pedig ebbe a kategóriába tartozik – ismertette a törvényszéki bíró.

Dr. Mészáros Attila főügyészségi ügyész tudomásul vette az ítéletet, R. M. kirendelt védője, dr. Balogh Valéria elsősorban felmentésért, másodsorban a minősítés megváltoztatásáért és enyhítésért jelentett be fellebbezést, amivel a vádlott, aki távmeghallgatással vett részt a tárgyaláson, is egyet értett. Az elsőfokú ítélet szerint R. M. legkorábban 25 év elteltével bocsájtható feltételesen szabadságra, a bíróság tíz évre eltiltotta a vádlottat a közügyek gyakorlásától, valamint kötelezte a több mint egymillió forint bűnügyi költség megfizetésére is. A jogerős ítéletet a Debreceni Ítélőtábla hozza meg.