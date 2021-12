– Amikor megálmodtuk, az volt a célunk, hogy valódi turisztikai attrakciót hozzunk létre, s hogy a kibővült funkciók minél rövidebb idő alatt beépüljenek a köztudatba. A múzeum egyik ikonikus eleme a világító, forgó glóbusz, amelyhez korona, tükör, tőr, hajó, kehely és két színházi maszk is kapcsolódik: a szerkezet Shakespeare Globe színházára utal. A színháztörténeti relikviák között megtaláljuk a Rómeó és Júlia, a Kaméliás hölgy és a Szindbád maszk­jait, jelmezeit, a virtuális szemüveg segítségével pedig mindenki kipróbálhatja, milyen is a világot jelentő deszkákon állni. Nagyon népszerű az öltöztetőtükör: az átváltozásra vágyó látogató lefotóztathatja magát római császárként, vagy gazdag arisztokrataként is, ha pedig színházi díszletben szeretné látni magát, akár a híres veronai erkély előtt is készülhet róla kép. A 3D-s mozi irodalom- és történelemóra is egyben: a filmből nemcsak az derül ki, hogyan alakult át a színház világa az elmúlt több mint kétezer év alatt, de egy-egy korszak társadalmi, kulturális és vallási viszonyaira is fény derül. A narrátor a színház népszerű művésze, Horváth László Attila, aki Szindbádként vezeti végig a nézőket az időutazás négy korszakán.