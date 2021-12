Két évre rá sikerült egy olyan szakembert találni, aki komolyan megvizsgálta a szerkezetet és felújításra érdemesnek találta. A tornyot a templomról augusztusban leemelték, és a gömbjében nagy meglepetésre egy időkapszulát találtak, benne fontos információkat tartalmazó iratokkal, amelyek közül az egyik a felfestett évszámra – 1923 – is magyarázatul szolgált. Különleges üzenetek voltak ezek a most élők számára, amik az idei építtetőket is arra ösztönözték, hogy egy újabb és modernebb időkapszulával nyomot hagyjanak a jövő számára.