Elsősorban a szállítási és a munkabérköltségek növekedése miatt lesz drágább az idén a karácsonyfa, akár 10-20 százalékos áremelkedésre is lehet számítani – adta hírül közleményében a Magyar Díszkertészek Szakmaközi Szervezete. A fenyőárak sokakat érintenek, Magyarországon évente 1,8-2 millió karácsonyfát vásárolnak az emberek. A szervezet szerint 500-600 ezer darab import Nordmann-fenyő érkezik hazánkba, nagyrészt Dániából, ugyanakkor az évek óta egyre erősödő kereslet miatt az elmúlt 10 évben a magyar gazdálkodók is sokat telepítettek belőle, így az idén a hazai termelőktől is beszerezhető a népszerű fenyőfajta. A szervezet felhívta a figyelmet a műfenyőkre is, amelyek zömében Kínából érkeznek, így rendkívül nagy az ökológiai lábnyomuk. A műanyag változatokat ráadásul legalább 20 évig kellene használni ahhoz, hogy valóban környezetkímélő alternatíva legyen – miközben a tapasztalatok szerint általában 5-6 év alatt leselejtezik ezeket.