– Magyarország 2010-ben a fejlődés útjára lépett, továbbra is előre kell mennünk és nem hátra. Nem szabad, hogy a múlt emberei visszatérjenek és lerombolják a sikereinket – jelentette ki pénteki sajtótájékoztatóján dr. Szabó Tünde, sportért felelős államtitkár. Nyíregyháza országgyűlési képviselője elmondta, a magyar gazdaság Európában is példátlan növekedése teremtette meg annak a lehetőségét, hogy a Fidesz-KDNP-kormány támogassa az időseket és a nyugdíjprémium mellett visszaadja a 13. havi nyugdíjat, amit februárban kézbesítenek nekik. A családok megkapják az adó-visszatérítést, ami 2 millió szülőt érint, s a 25 év alattiaknak januártól nem kell jövedelemadót fizetniük. – Ezzel több tízezer forint marad náluk. Mi itthon szeretnénk tartani a fiatalokat, mert a szaktudásukra, tehetségükre az országnak és a városnak is szüksége van – hangsúlyozta, s hozzátette: mi a családokban hiszünk, és nem akarunk újabb terheket tenni a vállukra, ahogy a baloldali kormány tette azt 2009-ben.