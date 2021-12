Meggyújtottuk vasárnap az adventi koszorún a negyedik gyertyát is, és már csak alig egy hetet kell várni a szeretet ünnepéig. A karácsony az évek során szorosan összeforrt az ajándékozással, de nagyon eltérő, ki mennyit költ és mekkora körben ajándékoz.

Karácsonykor az együtt töltött idő, a család és a szeretet a legfontosabb, ugyanakkor az ünnep előtti időszak a kiskereskedelmi láncoknak is kiemelten fontos: a hazai nagy Black Friday-akciókat sem véletlenül teszik november végére, ugyanis az üzleteknek ilyenkor van a legnagyobb forgalmuk az évben. Vannak olyan boltok, amelyek az éves forgalmuk 20 százalékát ilyenkor érik el. Ahogy azt Haraszti Anikó, a Tudatos Vásárlók Egyesülete fogyasztóvédelmi szakértője lapunknak elmondta, a slágertermékek nem meglepő módon a mobiltelefonok és tabletek, a szórakoztatóelektronikai, illetve a számítástechnikai eszközök.

Aranyvasárnap is sokan keresték fel az üzleteket, a bevásárlóközpontokat, de az ünnep előtti néhány nap jelenti a vásárlási dömpinget.

– A nagyobb háztartási termékek, televíziók, kávéfőzők ebben az időben nagyon népszerűek, és sajnos egyre többen hitelből vásárolnak. Egy friss felmérés szerint az emberek 20 százaléka vesz fel valamilyen kölcsönt ilyenkor, ráadásul az ajándékozási kultúra is megváltozott, egyre többet költenek az emberek – hívta fel a figyelmet Haraszti Anikó.

Megváltoztak a szokások

Az Intrum Zrt. felmérése szerint a magyarok közel harmada gondolja, hogy a karácsonyok nem lesznek többé olyanok, mint a járvány előtt. A karácsony előtti költekezést sokan teherként élték meg korábban is, és most úgy tűnik, hogy a családok jelentős része nem is fog annyit fizetni ajándékokért, mint eddig – olvasható a vállalat közleményében. Hozzátették: a kiadások visszafogása nem függ össze a válsággal, a visszajelzések alapján a fogyasztók több mint 35 százalékát eleve zavarja a túlzásba vitt fogyasztás. A legfőbb ok a fenntarthatóság felértékelődése lehet, a kontinensen ugyanis 52 százalék már nem vásárol környezetkárosító cégektől. Több államban csaknem a lakosság fele a karácsony elüzletiesedését sem nézi jó szemmel.

Magyarország a hitelfelvétel elutasításában vezet, a vállalat felmérése szerint csupán 7 százalék venne kölcsönből ajándékot, ami alig fele az európai átlagnak. A belföldi vizsgálatok másik fontos tanulsága, hogy az itt élők csaknem háromnegyede figyel a környezetterhelés mérséklésére, 62,5 százalék ugyanakkor arra panaszkodik, hogy a fenntartható termékek drágák, ezért nem tud annyira környezettudatosan élni, mint szeretne. A különféle adatok ismeretében utánajártunk, hogyan vásárolnak karácsonyi ajándékot a megyei emberek, és mennyire fontos számukra az ajándékozás.

Csak szűk körben

– Igyekszem a leghatékonyabban beszerezni az ajándékokat, nem szoktam sokat költekezni, és nem veszek haszontalan dolgokat – árulta el lapunknak Asztalos Ilona, aki szerint az ajándékozás szép gesztus, de nem szabad eköré építeni az ünnepet. – A legtöbbször hasznos, egyedi ajándékot veszünk, illetve készítünk a férjemmel. A szűkebb családi körben ajándékozunk, a szülőket, nagyszülőket lepjük meg, de tudom, hogy mások akár a kollégáiknak is vásárolnak ilyenkor.

Általában mindent hamar beszerzünk, megcsináljuk a meglepetéseket. Így elkerüljük a karácsony előtti tolongást a boltokban és az idegeskedést, és ez az idén is így volt. Sajnos, úgy látom, sokat változott a trend, az emberek inkább anyagilag akarják megmutatni, mennyire szeretik a másikat – mesélte a fiatal családanya.

Béres Erika sem híve az ünnepek előtti túlzott költekezésnek. Mint mondta, ajándékra összesen mintegy 20 ezer forintot költött az idén, és általában ő is csak a szűk családi körnek kedveskedik, a barátokat ritkán lepi meg.

– Minden évben arra törekszem, hogy minél hamarabb beszerezzem a karácsonyi ajándékokat, de az idén máshogy alakult, az utolsó pillanatban, még az ünnep előtti héten is fogok vásárolni. Nem igazán várom a karácsonyt, mert az elmúlt években nem sikerült jól, s talán ezért is húztam el a vásárlást.

– Tudom, ilyenkor sokan vásárolnak valamilyen elektronikai cikket, de én nem követem a trendeket, mindenkinek valami hasznosat szeretnék venni, amire valóban szüksége van, nem pedig felesleges kacatokat – tudtuk meg Béres Erikától, aki az ünnepi vásárlás előtt az akciókat is alaposan átböngészi.

Tóthné Zsuzsa, a nyíregyházi Líra Könyváruház boltvezetője lapunknak elmondta, sokan érkeztek a boltba az elmúlt hetekben karácsonyi ajándékokat beszerezni.

– A könyv még mindig népszerű ajándék, úgy látom, újra a reneszánszát éli a nyomtatott olvasnivaló. Sok szülő nagyon figyel arra, hogy a gyerekek minél korábban megszeressék az olvasást, s később a gyerekek önállóan is visszatérnek a boltba. A számítógépet és egyéb kütyüket nehéz felülmúlni, de a legkisebbeknek és a felnőtteknek is előszeretettel vesznek könyvet karácsonyra. Népszerűek a történelmi könyvek, a híres emberek sikerkönyvei, a romantikus alkotások, de az életrajzi könyveket is szívesen olvassák az emberek – osztotta meg tapasztalatait a boltvezető.