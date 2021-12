Az Encsencs-Penészlek-Nyírvasvári Általános Iskola mozgalmas évet tudhat maga mögött, hiszen számtalan rendezvényt tartottak a három tagintézményben. Sikerekben is bővelkedtek, hiszen a diákok sok pályázaton vettek részt, zömmel sikerrel.

A legszebb ünnep

– Most egy kicsit megállunk még akkor is, ha csak egy esztendőt zárunk, nem a tanévet – mondta lapunknak Hajdu Henrietta, az intézmény vezetője.

– A gyerekeknek a karácsony a legszebb ünnep, mert együtt lehet a család, talán béke van, és az ajándékok minden korábbi szülői szidásért kárpótolnak. Az iskolánkban is ez a legfontosabb, mert a téli szünet beköszöntét jelzi, a tanulásmentes napokat, a gyorsan elröppenő szünidei heteket ígéri. Ez az ünnep a jókívánságoké. Az utcán az ismerősök „Boldog karácsonyt!” kívánva köszöntik egymást, vásárlás után még rá is mosolygunk az eladóra ezekkel a szavakkal, képeslapok és üzenetek sokasága repül a levegőben. Mit is kívánhatnék én az Encsencs-Penészlek-Nyírvasvári Általános Iskola kis- és nagydiákjainak, a kedves szülőknek, kollégáimnak és természetesen a Mátészalkai Tankerületi Központ dolgozóinak ezen a karácsonyon, mint töretlen kitartást a hétköznapi munkában, ehhez elszántságot, lendületet és jó kedvet, majd az elért sikerek feletti elégedettséget, de nem megelégedést. Az új esztendőben az eddigi lendülettel folytatjuk tovább együtt a munkát a gyerekeinkért.