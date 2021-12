– Nagy örömmel konstatáltuk, hogy ez a 6-7 éve szárnyra kapott mozgalom, amelyben az értékpiramis csúcsán a hungarikumok vannak, igen nagy, sőt egyre nagyobb népszerűségnek örvend a megyében. Egyre többen tudnak erről a lehetőségről, erről a mozgalomról a kisebb és a nagyobb településeken, és aktívan részt is vesznek az emberek az értékfeltáró, értékmegőrző munkában. Evidens, hogy ebben a konferenciasorozatban is helyet kapott, mi más szolgálná jobban az identitás megőrzését, a tájhoz kötődést, mint az értéktárak ügye, az értéktár mozgalom, amely sorba veszi azokat a kincseinket, amelyre büszkék lehetünk – ezekkel a szavakkal nyitotta meg a megyei közgyűlés elnöke, Seszták Oszkár azt a bő fél napos konferenciát, amelyet december 14-én a megyebeliek indentitásának erősítésére indítottak, egy TOP-os pályázati program részeként.

Mi megyebeliek

Mi bírhat ugyanis nagyobb közösségszervező erővel, mi más lehetne a lokális önazonosságtudat és a lokálpatriotizmus megerősítője, mint a helyi értékek felkutatása és megőrzése, hangzott el többször is a délután folyamán a különféle előadók szájából. A programsorozatot útjára bocsátó projekt célja sem volt más, mint a helyi közösséghez tartozás fontosságának a felerősítése, a „mi szabolcsiak, szatmáriak vagy éppen beregiek” tudatának a felszínre hozása.

– Mi valóban küldetésként éljük meg ezt a mozgalmat, és aki ebben részt vesz, pontosan tudja, mi az a települési, megyei és nemzeti identitás – vette át a szót a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Értéktár Bizottság elnöke, Baracsi Endre. – Ez is a megmaradásunk záloga, és nem csak a megyében, de az országban, és azon túl is. Ahogy Kallós Zoltán mondta: amíg népek, nemzedékek tűntek el a Kárpát-medencében, mi csodával határos módon megmaradtunk magyarnak. A magyar kultúra volt az, ami megtartott ezer éven át. Mindannyiunk kötelessége tehát, hogy az ősinktől kapott örökséget továbbadjuk az utánunk jövő nemzedéknek, amely munkát csak hittel, szívvel és odaadással lehet végezni. Ha megtesszük, a következő ezer évben is büszke nemzetként élhetünk Európa gyújtópontjában – fogalmazott a bizottság elnöke, arra biztatva mindenkit, hogy jöjjenek a javaslatok, ahogy eddig is.

Ezt követően Baracsi Endre az újonnan megválasztott alelnökével, Filep Sándorral, Vásárosnamény polgármesterével díjakat adott át. Az elismeréseket a bizottság egykori titkára, Csordásné Szikora Erzsébet, a ZEMA manufaktúra igazgató-dizájnere, Papp Erzsébet, a bizottság volt elnöke, Karaova Magdolna, valamint Kiss B. Zoltán vállalkozó vehették át.

A folytatásban természetesen kiderült, mi minden lehet érték, mit kezelnek napjainkban is kiemelt értékként az emberek.