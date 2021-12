Mint azt a sportért felelős államtitkár köszöntőjében elmondta, mindig jó, ha a gyerekek olyan eszközöket kapnak, melyekkel sportolási lehetőségeik bővülnek.

– Azt tudom, hogy a Zelkbe okos gyerekek járnak, és azt is, hogy egy sportos iskola. Nekem is van három gyerekem, amikor kicsik voltak, azt mondtam nekik, hogy 18 éves korukig minden nap mozogniuk kell valamit – fogalmazott az iskola aulájában megrendezett ünnepségen dr. Szabó Tünde, aki szerint a sport területén ilyen kis korban is érdemes nagy célokat megfogalmazni.

Az államtitkár köszöntője után Bedő-Gál Noémi, a sporteszközöket (kézi- és kosárlabdákat, síléceket, tollaslabdákat és -ütőket) adományozó cég képviselője szólt a zelkes diákokhoz. Elmondta, az iskola legjobb magaviseletű osztálya a rakamazi kalandparkba kap belépőt, a „legrosszabb” osztályt pedig a leveleki tanösvényre, szemétszedésre várják nagy szeretettel. A három-három legjobb angolos és németes diákot a kisvárdai Aquacinema látja majd vendégül, míg a tantestületet egy 600 ezer forint összértékű, vénás antitest vizsgálattal ajándékozza meg az F-Medical.

A rövid ünnepség után Medve Róbert iskolaigazgató lapunknak elmondta, hálás a cégnek a sporteszközökért, valamint megköszönte dr. Szabó Tünde államtitkárnak – akivel régóta jó a kapcsolata, ugyanis egy általános iskolába jártak –, hogy átadta a felajánlásokat az iskolának.

TG