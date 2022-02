A vidéki népességet megtartja, a lakáshiteleket és az ingatlanpiacot felfelé hajtja a falusi csok. Az otthonteremtési támogatás a megjelenése óta 26 ezer családot juttatott lakhatáshoz több mint 140 milliárd forint értékben. A falusi csok az 5 ezer lakos alatti településeken vehető igénybe. A konstrukció népszerű, mert az egyre növekvő lakásárak árnyékában a nagyvárosokhoz közeli településeken az átlagtól kevesebbért lehet ezzel ingatlant vásárolni.

Spórolhattak is

– Tudomásom szerint Napkoron az utóbbi időben minden eladó ház elkelt, mi ennek nagyon örülünk, hiszen tovább népesedik a település – mondta el lapunknak Spinyhért Zsolt, Napkor polgármestere. Hozzátette, ez annak is köszönhető, hogy a megyeszékhelyhez közel van a község, így akik Nyíregyházára ingáznak nap mint nap, azoknak nem kell kilométereket megtenniük.

– A településünknek jó az infrastruktúrája, minden olyan szolgáltatás elérhető, ami szempont egy költözésnél. Van bölcsődénk, óvodánk, rengeteg, a közösségi életet pezsdítő szervezet működik nálunk, életképes a községünk – sorolta Napkor előnyeit Spinyhért Zsolt, s azokat az érveket, amiért szívesen költöznek nagyváros közelébe a családok. Az sem utolsó szempont, hogyha az árakat is mérlegre teszik, akkor akár 10 millió forintot is spórolhatnak egy-egy adásvételnél.

Ezt megerősítette Horváth Sára, a nyíregyházi Balansz Ingatlanstúdió ügyvezetője is. A falusi csokról elmondta, leginkább a 3 gyerekesek vették igénybe a 10 milliós keretet, amiből 5 millió forint korszerűsítésre is fordítható.

– Az igénylési idő általában 90 napot vett igénybe. S akik kérték, önerő nélkül is elkezdhettek nézelődni az eladó házak piacán. A falvakban már 6, 7, 8 millió forintért is hozzájuthattak a kiszemelt ingatlanhoz, jellemzően a 80-100 négyzetméter lakóterületű kertes családi házak voltak kelendőek – említette a szakértő, aki szerint nem csupán a megyeszékhely környékén éledt fel az otthonteremtési támogatások jóvoltából a piac, hanem a városok, pl. Kisvárda, Mátészalka környékén is. Az ingatlanos emlékeztetett, a konstrukció 2022. június végéig él. Használt ingatlan vásárlása és bővítése esetén egy meglévő vagy előre vállalt gyermek esetén 600 ezer forint, kettő meglévő vagy előre vállalt gyermek esetén 2,6 millió forint, legalább három meglévő vagy előre vállalt gyermek esetén 10 millió forint.

A település is szépült

Lapunk kíváncsi volt arra, vajon az apró falvakban is hasonló tapasztalatokról számolnak-e be. Az összesen 777 lakosú Rozsály polgármestere, Sztolyka Zoltán azzal kezdte, nincs eladó ház településükön. – Az utóbbi időben több család lakhatása oldódott meg azzal, hogy felvették a falusi csokot, mivel az igénylés kritériuma a stabil munkahely, ezért volt, aki a közmunkát otthagyva ment el dolgozni, s így költözhetett nagyobb vagy felújított házba családjával. A korszerűsítéseknek kifejezetten örültünk, mert azokkal a településképet is szépítették: tetőt cseréltek, homlokzatot újítottak fel, sőt napelemes megoldásokat is alkalmaztak. Minden új beköltözőnek örülünk, szívesen fogadjuk a családokat a határmenti kis falunkban – zárta a polgármester.