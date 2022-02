– A Nyíregyházi Egyetem dolgozói és hallgatói rengeteget dolgoztak azért, hogy létrejöhessen a Fogyatékkal Élők Egyetemi Sportnapja. Ez az érzékenyítő program segít abban, hogy mindannyian egy elfogadó közösség tagjai lehessünk. Büszkén mondhatom, hogy az intézményben az egymás tisztelete, az elfogadás rendkívül magas szinten áll, ezáltal itt jó dolgozni és tanulni – hangsúlyozta Körei László, az egyetem Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központjának vezetője kedden a rendhagyó egyetemi sportnap megnyitó ünnepségén.

Az esemény meghívott vendége volt Tarjányi István kerekesszékes kardvívó, olimpikon.

Az ő példája is mutatja, hogy a testi fogyatékosság nem lehet gátja a sikernek, ugyanis az egyetemen diplomázott, és már számos nemzetközi eredményt tudhat a magáénak.

Tiszteletet érdemelnek

A sportnapra ellátogató érdeklődők megtekinthették a fogyatékkal élők dzsúdó-bemutatóját, közreműködtek a Magyar Speciális Olimpiai Szövetség (MSOSZ) sportolói. Pázmány Viktória vezetésével akadálypálya-bemutató is színesítette a programkínálatot, továbbá az ülőröplabda és a csörgőlabda világába is betekinthettek a jelenlévők.

A rendezvény egyik kiemelt célja az érzékenyítés volt, ezt erősítette az MSOSZ és a ViniBike speciális atlétáinak és ép sportolóinak bemutatója is, amelynek keretében élményközpontú játékokkal ismertették a fogyatékkal élők világát.

Dr. János István, az egyetem általános rektorhelyettese felhívta a figyelmet, hogy a rendezvény azért is különleges, mert olyan sportemberek vesznek részt rajta, akik valamilyen fogyatékossággal élnek.

– Óriási tiszteletet érdemelnek ezek az emberek, hiszen rendkívüli erő kell ahhoz, hogy valaki a versenysportnak áldozza az idejét. Aki sportolt már versenyszerűen, az jól tudja, mekkora kitartást igényel még az ép emberektől is, hogy a mozgással komoly eredményeket érjenek el. Jómagam is versenysportoló voltam egykor, 10 évig kenuztam, ezért jól tudom, mennyire fontos a mozgás. Ma már nagyon kényelmes életet élünk, ezért még nagyobb figyelmet kell fordítanunk a testmozgásra, így megőrizhetjük az egészségünket – emelte ki az általános rektorhelyettes, akitől azt is megtudtuk, a speciális sportnap nem egy rendhagyó esemény az egyetem életében, ugyanis az elmúlt években rendszeresen szerveztek hasonló programokat.

– A rendezvényünk résztvevői mindenképpen gazdagabban térhetnek haza, értékes tapasztalatokat gyűjthetnek és új emberekkel találkozhatnak – tette hozzá.

Közösen sportolnak

– A program valóban nem új keletű, a hallgatóink segítségével többször tartottunk már integrációs sportnapot – ezt már dr. Vajda Ildikó, az egyetem Testnevelési és Sporttudományi Intézetének igazgatója mondta a jelenlévőknek.

– Nagyon fontosnak tartjuk az ilyen közös programokat, hiszen csak akkor léphetünk előre az empátia, a tolerancia és az érzékenyítés területén, ha minél több időt töltünk együtt. Az MSOSZ kiváló partner ebben, most is több sportággal képviseltetik magukat – mondta az intézetigazgató.

A fogyatékkal élők sportolásáról Wiesnerné Oravecz Éva, a Magyar Speciális Olimpiai Szövetség társelnöke beszélt lapunknak, aki arról számolt be, az egyetem mindig nyitott a közös munkára.

– A speciális olimpiai mozgalom hosszú utat járt be 1989 óta, de most csak egy kis szeletét mutathatjuk meg a rendezvényen. A szövetség 21 sportágban van jelen, és reméljük, hamarosan a most látottakon túl a többi szakágunkat is megismertethetjük a jövőben. Az épek és fogyatékkal élők közös sportolása új távlatokat nyithat, és remélem, sokan rádöbbennek, hogy a sérült emberek is képesek a kiváló teljesítményre. Nekik több munkára van szükségük, másképp kell megtanítani nekik az egyes lépéseket, de teljes mellszélességgel állnak ki, és a választott mozgásformába beleteszik ugyanazt az energiát, mint amit az ép társaik – tudtuk meg a társelnöktől.