Rendhagyó Élmény- és Sportnapot rendeztek a Nyíregyházi Egyetemen kedden. A színes, tájékoztatókkal és izgalmas bemutatókkal tarkított eseményen a továbbtanulás előtt álló középiskolások megismerkedhettek az intézmény képzési palettájával. Azonban nemcsak a középiskolásokat szeretnék az egyetemre csábítani, hanem a jelenlegi hallgatóknak is további lehetőségeket kínálnak.

Színes programkavalkád

A rendezvény műsorvezetője Szakál-Szűcs Miklós volt, akivel akár fekete, fehér, igen, nem játékban is kipróbálhatták magukat a vállalkozó kedvű fiatalok.

A délelőtt felvételi partin vehettek részt az érdeklődők, akik online a helyszínen be is adhatták a jelentkezésüket az egyetemre. A programok nem értek véget a felvételi partival, hiszen élménysporttal is kedveskedett a Nyíregyházi Egyetem a leendő jelentkezőknek. A sportbemutatóknak az intézmény felújított és nemrégiben átadott csarnoka, a "hernyó" adott otthont, ahol többek között látványos BMX-, parkour-produkciókat láthattak a jelenlévők. A sportcsarnokban egy rendkívül népszerű új sportág, a teqball világába is bepillanthattak. A labdarúgás és az asztalitenisz elemeit ötvöző magyar találmány néhány év alatt meghódította a világot, és azóta számos világhírű labdarúgót szólított már meg. Az Ázsiai és Afrikai Strandjátékok programjában is szerepelt, s a fejlesztők kiemelt célja, hogy hamarosan az olimpia sportágai közé is bekerüljön. A programsorozat részeként az igazán vállalkozó szelleműek jelmezes, lámpás futáson is részt vehettek az egyetem körül, majd discoval zárult a rendezvény a Testnevelési és Sporttudományi Intézetben.

Rengeteg lehetőséget kínálnak

Vassné dr. Figula Erika, a Nyíregyházi Egyetem rektora elmondta, az Élmény- és Sportnap egy új kezdeményezés az intézmény részéről.

– A beiskolázási kampányunk eddig csak a középiskolásoknak szólt, de mi nemcsak őket biztatjuk arra, hogy nálunk tanuljanak. A jelenlegi hallgatókat is arra szeretnénk ösztönözni, hogy ha a terveik között szerepel a tanulmányaik folytatása, és olyan területen szeretnék a tudásukat bővíteni, ami az egyetem képzési palettáján is szerepel, akkor maradjanak itt – hangsúlyozta a rektor, akitől azt is megtudtuk, rengeteg szak, felsőoktatási szakképzés és mesterképzés van a kínálatban, ami a végzett hallgatóknak is remek lehetőséget nyújt.

– Óriási előny, hogy itt már otthon érezhetik magukat, ismerik a szolgáltatásokat, az oktatókat. Ez a nap arról szól, hogy megismerjék az előttük álló lehetőségeket – tette hozzá.

A fiatalok széles körű tájékoztatást kaptak a Nyíregyházi Egyetem 12 intézetének képzési kínálatáról Nagyné Erdő Judittól, a Hallgatói Szolgáltató Központ vezetőjétől. A központvezető részletesen beszámolt az elérhető képzésekről, azok újdonságairól és minden fontos tudnivalóról, ami a jelentkezéshez szükséges. Az egyetem leendő hallgatói felvételi tanácsadáson is részt vehetnek elektronikusan, telefonon vagy akár személyesen.

Ottjártunkkor a résztvevős népes táborában szép számmal akadtak középiskolások és végzős hallgatók is. Tallay Márk jelenleg is a Nyíregyházi Egyetem padjait, illetve ecseteit és ceruzáit koptatja, ugyanis képalkotás szakon tanul.

– Mindig érdekelt a művészet, nagyon fontos szerepet játszott és játszik az életemben, a középiskolát is a megyeszékhelyen, a művészetiben végeztem el. Az a célom, hogy a jövőben festészetet és grafikát tanuljak, ezért szeretnénk itt maradni az egyetemen. Sokféle lehetőség van előttem, akár a tanárképzésben, akár az informatika területén. Azt még nem tudom, hogyan ér majd össze ez a két vonal, de biztosan találok rá megoldást. Több helyre is beadtam a jelentkezést, többek között Budapestre is, viszont úgy gondolom, fölösleges a fővárosba utaznom, ha itt is megszerezhetem ugyanazt azt a tudást, mint 300 kilométerrel arrébb – mesélte Tallay Márk.

Racskó Alexa Kárpátaljáról érkezett a rendezvényre, s a középiskolai évek után nagypapája nyomdokaiba lépve választana hivatást.

– Nagypapám hosszú évtizedekig dolgozott gépészként, és bár tudom, ez nem igazán egy nőies hivatás, én gépészmérnökként képzelem el a jövőmet. Már kislányként is sokat sertepertéltem a papa otthoni műhelyében, és nagyon megtetszett ez a világ. Több rokonom is él Nyíregyházán, így a lakhatás miatt sem kell aggódnom. Szépek és modernek az egyetem épületei, továbbá rengeteg jót hallottam az itteni közösségi életről – árulta el lapunknak a fiatal lány.

