Nem véletlenül ünnepelte meg alapításának 30 éves jubileumát a Balkányi Vetőmag Kft. éppen a Zsindelyes Cottage idegenforgalmi látványossággá fejlesztett komplexumának vendégfogadójában. A balkányi cégvezető, Bagoly István okleveles agrármérnök és a stafétabotot tőle átvevő fia, az erdész és gazdász végzettségű Bagoly Balázs családi szálakkal is kötődik a Érpatak közeli Zsindelyes tanyához.

Gazdászdinasztia

– Családunkról, amelynek felmenői közt több generációra visszatekintve egy egész gazdászdinasztia története is végigkövethető, könyvet írok – kezdte maroknyi munkatársával a fehér asztal mellé telepedve jubileumi megemlékezését a cégalapító, Bagoly István. – Anyai dédnagyapám, Csanády Adorján a Dessewffy-uradalom tiszttartója volt Zsindelyesen. Az ő fia, Csanády Andor az én nagyapám, a nyírbaktai Dégenfeld-uradalom intézője, édesapám, Bagoly István pedig a Baktalórántházi járás gazdasági felügyelője volt, majd ismert növénynemesítőként állt a nyírségi mezőgazdálkodás szolgálatában.

A 30 éves születésnapi megemlékezés helyszínéül a balkányiak azért is választották a Zsindelyest – derült ki Bagoly István további szavaiból –, mert az egykori tanya nevét pálinkafőzdéjével, üzleti fejlesztéseivel sikerre vivő tulajdonos, Papp József által megjelentetett könyv megírásához a zsindelyesi tiszttartó dédapa archívumából tudott pótolhatatlan dokumentumokat rendelkezésre bocsájtani.

A múltra büszkén

– Már a Balkányi ÁG főagronómusaként ért el a rendszerváltás és a privatizáció. A történelmi lehetőséget a családi gyökerek késztetése miatt is megragadva, az évek alatt sikerült kialakítani egy életképes növénytermesztő gazdaságot – tekintett vissza Bagoly István, azt is bevallva, hogy ma is büszke az állami gazdasági szakmai múltjára. – Kollégáimmal 1992. február 15-én bejegyeztettük a gazdasági társaságunkat. Az öt alapító közül már csak ketten élünk. Tisztelettel és nagyrabecsüléssel emlékezek Egri Zoltán, Mátyók István és Száraz Mihály egykori tagjainkra.

Bagoly István és fia, Balázs között Papp József vendéglátó

A Balkányi Vetőmag Kft. többszöri átalakulás után ma családi tulajdonú társaságként működik. A Bagoly István és Bagoly Balázs által magas szakmai szinten irányított gazdaság 240 hektár – szántó, gyep, erdő – területen gazdálkodik kellő technikai feltételekkel, jól kiépített telephelyen, s ami a lényeg, nyereségesen.

– Szántóföldi növényter­mesztésünkben meghatározó a vetőmagtermesztés. Kalászosokból, mézontó fűből, saját nemesítésű csillagfürtökből, olajretekből fémzárolt vetőmagot állítunk elő. Az erdőgazdálkodásban a vörös tölgy, az akác és a nemes nyár a meghatározó – sorolta az ügyvezetői feladatokat 2011 óta ellátó Bagoly Balázs, akinek 14 éves fia a biztosíték, hogy lesz, aki tovább vigye a családi céget.

Utódok feladata

– Elődeim törekvéseit is szem előtt tartva az volt a feladatom, hogy a semmiből egy életképes, nyereséges birtokot építsek fel. Ezt teljesítettem, mostmár az utódok feladata a vagyon megtartása, nyereséges gazdálkodással a gyarapítása, ezzel párhuzamosan a család és alkalmazottaink életminőségének javítása – fejezte be Bagoly István jó étvágyat kívánva a Zsindelye kóstolóházban felszolgált ünnepi ebédhez.