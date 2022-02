Azok tudják igazán értékelni és megbecsülni az ápolók munkáját, akik feküdtek már magatehetetlenül kórházi ágyon, miközben mindenféle cső állt ki a testükből. Azok sem feledik el a sok-sok segítséget és kedvességet, akik végtelen türelemmel várták, hogy lecsepegjen az infúzió, s a nővérke az üres palackot egy telire cserélje. Természetesen mindez csak egy-két kiragadott feladat mindabból a sok munkából, amit az ápolók végeznek a betegek gyógyulása érdekében.

Mindezért az áldozatkész és önzetlen munkáért mondtak köszönetet a magyar ápolók napja alkalmából pénteken a Jósa András Oktatókórház konferenciatermében mindazoknak, akik ezt a hivatást választották. Hazánkban 2014 óta ünnepeljük az ápolókat minden év február 19-én, Kossuth Zsuzsanna születésének az évfordulóján.

Dr. Szondi Zita, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház főigazgatója köszöntötte először az egészségügyi intézménynél dolgozó ápolókat és szakdolgozókat. Mint kiemelte, a kollégáit három szempontból érdekli a munkájuk. Van először a szellemi érdeklődés, hogy minél jobban megismerjék a betegséget. A szív is érdeklődik a beteg állapota iránt, majd van még a szakmai érdeklődés is, hogy milyen technikával, gyógymóddal lehet hatékonyan segíteni az ápoltakon. Az intézmény vezetője utalt arra is, hogy nehéz időszak van a kórházi dolgozók mögött, hiszen mind a munkában, mind a társas kapcsolatokban jelentős változások történtek.

– 2020 márciusában nem tudtuk, hogy mi vár ránk. Készen álltunk arra, hogy legyőzzük ezt az új vírust, mint ahogy tette azt egykoron Kossuth Zsuzsanna és Florence Nightingale is. Sajnos, veszteségeink is voltak, elhunyt a betegségben főigazgatónk, dr. Adorján Gusztáv is. Büszke lenne ránk, hogy közösen, becsülettel harcoltunk a vírus ellen – fogalmazott a főigazgató, aki kitért arra: változás volt a jogviszonyban, emelkedtek a bérek, megszűnt a paraszolvencia. A telephelyek fejlesztéseire 31,5 milliárd forintot fordíthattak az elmúlt időszakban. Megújultak a nővérszállók, s a tervek szerint két új is épül majd. Szólt az ápolók karitatív attitűdjéről is: mindig jó érzéssel segítenek a rászoruló embereken, de ez nagy fizikai teherrel jár.

– Az év minden napján tiszteljük az ápolókat, mert a munkájuk rendkívül fontos valamennyiünknek – mondta befejezésül dr. Szondi Zita.

Részt vett az ünnepségen dr. Szabó Tünde államtitkár, országgyűlési képviselő is.

– Olyan dolgozókat ünneplünk most, akikre nagy figyelem hárult az elmúlt két évben, mert óriási munkát végeztek, s becsülettel helytálltak a nehéz helyzetekben – jelentette ki, majd többek között így folytatta: – Nagyon fontos az ápolók hivatástudata, segítő szándéka. Az egészségügy nehéz területnek számít, de egyben csodálatos és szép is. A gyógyító munkához hozzátartozik a fejlesztés, ez itt jól érzékelhető. Az egészségügyi dolgozónak nem lehet rossz napja, mert tőle vár segítséget mindenki. Éppen ezért fontos számukra a visszajelzés, a támogatás, a sok-sok elismerés. Ez a mai nap is alkalmas elismerésre, visszajelzésre. Köszönjük az elkötelezett és odaadó munkát! – tette hozzá befejezésül dr. Szabó Tünde.

Gyimesi Gábor, a Fehérgyarmati Kórház ápolási igazgató-helyettese Kossuth Zsuzsanna életét elevenítette fel. Mint többek között elhangzott, Kossuth Lajos Országos Főápolói Hivatalt hozott létre és 1849. április 16-án felkérte legkisebb húgát, Zsuzsannát hogy vegye át a tábori kórházak ápolás felügyeletét, ő lett hazánk első főápolója. A szabadságharc idején felkereste az összes tábori kórházat, ápolta a betegeket, tanította az önkénteseket, gyógyszereket és kötszereket szerzett be. Emberségével, bátorságával, hazaszeretetével méltán példaképe a mostani nemzedékeknek. A betegekért végzett gyógyító és szervező munkájával megelőzte a saját korát. Kossuth Zsuzsanna az ápolásban olyan rendszert dolgozott ki, amely Európában egyedülálló volt, négy évvel korábban bevezette Florence Nightingale angol ápolónő újításait.

Az ünnepi gondolatok után a vendégeknek műsorral kedveskedtek a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium népzenész tanszakos diákjai, majd elismerést vehettek át a nyíregyházi, a nagykállói, a mátészalkai és a fehérgyarmati kórházak kiemelkedő munkát végzett ápolói, miután mindenkiről levetítettek egy kis filmet.

Az ünnepség zárásaként Nagy Géza ápolási igazgató mondott pohárköszöntőt. Megemlítette, hogy a koronavírus-járvány idején több száz dolgozót át kellett vezényelni egy másik telephelyre, s bizony volt olyan kolléga, aki hajnalban indult el dolgozni és csak késő éjjel érkezett haza, de zokszó nélkül végezte munkáját.

– Nagyon szeretném, hogy legyen vége a járványnak, búcsúzzunk el tőle, s térjünk immár vissza a megszokott életünkhöz – emelte poharát az ápolási igazgató.