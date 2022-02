– Néhány héttel ezelőtt egy gyepmesteri telepről hívtak, egy elütött kutyához kértek segítséget. Amikor sérült, balesetes, nagyon rossz állapotú állatról értesítenek, akkor amint csak lehet, útnak indulunk érte, hogy minél hamarabb megkaphassa a szükséges, sokszor életmentő ellátást – mondta el lapunknak egyik védencük történetét Vidra Beáta, a PCAS Állatmentő Egyesület elnöke. A kiskutyát Szinetár Dórának köszönhetően az egész ország megismerhette, ugyanis a színművésznőt annyira megérintette az állat sorsa, hogy örökbe fogadta, erről pedig a közösségi médiában mesélt a rajongóinak.





Új nevet kapott



– A kutyust akkor Pestónak neveztem el. A balesetben négy helyen sérült meg, ebből kettő magától fog gyógyulni, viszont két helyen, combcsontnál és a medencénél meg kellett operálni. Az állatorvos egy műtéttel, csavarokkal hozta rendbe a töréseket – mesélte tovább Beáta.

– Kiposztoltam az oldalunkra a történetét, ahogyan azt a balesetes kutyáknál mindig szoktam, hiszen a csontműtétek anyagilag nagyon megterhelőek: egy-egy ilyen eset átlagosan 200 ezer forint körüli költséget jelent egyesületünknek, attól függően, hogy milyen szerencsétlenül törnek a csontok. Gyűjtést indítottam a kutyusnak, majd arról is írtam, amikor már túlesett a műtéten.

Ezekre a bejegyzésekre reagálva kereste fel a PCAS-t Szinetár Dóra: először csak érdeklődött, azonban hamar egyértelmű lett, hogy az eb elrabolta a szívét. A színművésznő hamar meg is látogatta a kutyust Nyíregyházán, ajándékokat hozott neki, sőt az állatorvosi kezelését is támogatta. A kis kedvenc új nevet is kapott: Pesto helyett immár Kapinak hívják, ­Amerika Kapitány, a mindent túlélő képregényhős után. Kapi a múlt héten meg is érkezett új családjához, előtte azonban szükség volt rá, hogy az egyesületnél kezdje meg a lábadozást, hiszen gyógyulása érdekében szigorú „ketrecnyugalomra” volt szüksége.





Lesz segítsége



– Fontosnak tartottam, hogy a kutyus az operáció után ne azonnal kezdje meg a gazdis életet, mert egy ilyen nagy műtét után még szakértő odafigyelésre van szüksége – fűzte hozzá az egyesület elnöke.

– Kapi a varratszedésig még nálam volt, hiszen szigorúan ketrecben kellett töltenie a nap legnagyobb részét, hogy megfelelően gyógyuljon. Ezekben a hetekben az állatok még kicsit „hisztisebbek” is, hiszen nem tudják, hogy ami most számukra kényelmetlen, az csupán ideiglenes és az érdekükben történik, éppen ezért általában csak a teljes gyógyulás után szoktuk átadni a gazdikeresőket új családjuknak. Dóráéknak azonban van segítségük egy fővárosi állatmentő szervezet munkatársainak személyében, valamint egy olyan gazdijelöltet ismertem meg benne, aki folyamatosan érdeklődik, és alaposan utána akar járni mindennek, ami segíthet a lehető legjobb körülményeket biztosítani az új, négylábú családtagnak.





Csodás kis kedvenc lehet



Vidra Beáta szerint a kutyus történetének több tanulsága is van, ezért nagyon jó, hogy az internet – és egy nagy követőtáborral rendelkező ember – segítségével sokan megismerték. Szinetár Dóra és Kapi egymásra találása ugyanis megmutatja, hogy miért lényeges egy új kisállat keresésénél az örökbefogadást választani, és azt is, hogy megfelelő gondoskodással egy sérült eb is lehet csodás kis kedvenc. Sőt: Kapi arra is felhívja a figyelmet, hogy milyen fontos minden gazdinak figyelni arra, hogy a kutyája ne szökhessen ki a kertből, ennek könnyen lehet baleset a vége. VNA



A szaporítók ellen is felveszi a harcot





Szinetár Dóra szerint aki kutyát fogad örökbe, az rögtön két életet is megment: az állatét és a sajátját is.

– Szeretném felhívni a figyelmet, hogy ez az ország tele van az utcán kóborló, kidobott, elhagyott, meg­gyötört állatokkal, amelyekből a ­legcsodálatosabb társ válhat bárki számára egy kis sze­retettel és odafigyeléssel – írta a színésznő közösségi oldalán.

– Rengeteg állatmentő szervezet dolgozik ma Magyarországon, akik chippel, oltva, tesztelve, a kutyusok személyiségét ismerve tudnak segíteni, ha kutyát szeretnétek otthonra. Hívjátok, keressétek őket, támogassátok a munkájukat, hogy minél több kis elveszett élet kapjon új értelmet, és minél inkább csökkentsük a szaporításból élő, az állatokat a végtelenségig kihasználó gazemberek lehetőségeit. Ha nem lesz kereslet, elfogy a kínálat is.



Borítókép: Kapi sérülten az állatkórházban, majd új otthonában lábadozva | Fotó: PCAS