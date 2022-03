A Nyíregyházi Diák-polgármesteri Iroda és a Mustárház csütörtökön ismét megrendezte az iroda legjelentősebb eseményét, a Városi Diákparlamentet. Korábban a pandémia miatt kimaradt a tanácskozás, de ez mit sem csorbított a rendezvény sikerességén, amit jól példáz, hogy az idén 21 iskola közel 90 diákja vett részt az egész napos ifjúsági programon.

Környezetvédelem a témák között

Ecsedi Noémi, a megyeszékhely diákpolgármestere lapunknak elmondta, nagyon örül, hogy a kihagyás után újra összeülhet a parlament.

– Úgy gondolom, ez az a rendezvény, ami a legközelebb áll a diák-polgármesteri iroda céljaihoz, melyek közül legfontosabb a nyíregyházi diákok érdekeinek képviselete. Az ifjúság az idén 5 szekcióban dolgozik a plenáris üléseket követően, és nagyon fontos újdonság, hogy a környezetvédelem témája is felkerült e szekciók listájára. Emellett az érdekképviseletről és a nemzetközi kapcsolatokról is tanácskoznak a fiatalok – ismertette az ülés témáit a diákpolgármester.

Ecsedi Noémitől azt is megtudtuk, a ma ifjúságának kiemelten fontos a környezetvédelem és a bolygó megmentésének ügye.

– Az irodánk az utóbbi időben kiemelkedő szerepet szentelt a témának: augusztusban sikeres hulladékgyűjtő akcióval tisztítottuk meg a megyeszékhely belvárosát, s mintegy 25 zsák szemetet gyűjtöttünk össze. Az akció sikere miatt úgy döntöttünk, nemcsak egy-egy alkalommal lesz gyűjtés, hanem egy komplex környezetvédelmi akciótervet is kidolgozunk. Ez jelenleg is folyamatban van, és azt tervezzük a parlamenten összegyűlt javaslatokat is beleépítjük – hangsúlyozta Ecsedi Noémi.

Elszakadni a sémáktól

– Ti, fiatalok már talán nem is emlékeztek arra az időszakra, amikor még levélben kommunikáltunk a távoli ismerősökkel, s mire megérkezett a válasz, a világ már rég továbbhaladt. Titeket nagyban segít a modern technológia, özönlenek hozzátok az információk, ami óriási előny, ugyanakkor hátrány is. A személyes kapcsolatokat és a kommunikációt mindez nem pótolja, amit a mai tanácskozáson ti is megtapasztalhattok – ezt már dr. Ulrich Attila, Nyíregyháza alpolgármestere mondta a jelenlévőknek. Kiemelte: a Mustárház és a Diák-polgármesteri Iroda biztosítja az önkormányzat és a fiatalok közötti kapcsolatot.

– Az elmúlt években a Városi Diákparlamentek rávilágítottak, hogy a fiatalok sokszor úgy érzik, a felnőtt társadalom nem hallgatja meg őket eléggé. Mi tudjuk, hogy bennük olyan tetterő lakozik, amivel kreatív ötleteket adhatnak a város vezetésének. Mi, felnőttek néha hajlamosak vagyunk sémák mentén gondolkozni, de ezektől időről időre el kell szakadni – hívta fel a figyelmet az alpolgármester, hozzátéve: az élet távoli tájakra viheti a nyíregyházi ifjúságot, de a megyeszékhely mindig visszavárja őket.

– Nagyon örülök, hogy nemcsak a gimnáziumokból, hanem a szakképzési intézményekből is érkeztek diákok a tanácskozásra, ugyanis akkor alkothatunk megfelelő képet a városról, ha a diákságnak is minél szélesebb köre képviselteti magát – hangsúlyozta dr. Ulrich Attila.

A szekcióülések előtt Oláh Csongor, a Meló-Diák iskolaszövetkezet régióvezetője előadását is meghallgathatták a fiatalok, aki a diákmunka kínálta lehetőségekről beszélt.

Elmondta, az iskolaszövetkezet idestova 40 éve alakult, és a diákmunka egyfajta hungarikumnak számít.

– A világon sehol nincs meg az a lehetőség és rugalmasság, hogy nappali tagozatos diákok a tanulmányaik mellett munkát vállalhassanak a szabad idejükben. Ez nem csupán a pénzkereseti lehetőség miatt jó a fiataloknak, ugyanis a diákmunkával rengeteg tapasztalatot gyűjthetnek, amivel később, a munkaerőpiacra kilépve előnnyel indulhatnak, Hazánkban már 15 éves kortól lehet diákmunkát vállalni, de csak iskolai szünidőben, míg 16 éves kortól már azt is megengedi a törvény, hogy a diák a szünidőn túl is munkába álljon – mindezt szülői engedéllyel – tudatta a régióvezető.