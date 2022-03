– Nemrég érkeztek hozzánk a háború elől menekülők, és a kedd reggeli információim szerint nekik nincs további úti céljuk – tájékoztatta lapunkat Belicza László, Kállósemjén polgármestere. Hozzátette: közel 20 embert helyeztek el a településen, de még egy család, 4-5 ember befogadása is folyamatban van.





Háromszori étkezés



– A menekülteket a kúria kiszolgáló épületében szállásoltuk el, az önkormányzat és a felajánlások révén napi háromszori étkezést biztosítunk nekik. Asszonyokról és gyermekekről van szó, az ellátásukban a civil szervezetek és az egyházak is támogatnak minket – részletezte a polgármester, akitől azt is megtudtuk, hogy az Ukrajnából érkezettek szűrővizsgálaton is átestek – ezt dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő segítségével szervezték meg. – Az egészségügyi ellátás nem merül ki a Covid-szűrésben, a továbbiakban egyéb ellátásra is szükség lesz, mivel a háború elől menekülők között egy 36 hetes kismama is van – hangsúlyozta Belicza László.





Fogadják a felajánlásokat



A menekültek befogadásából Tiszabezdéd is kiveszi a részét, Daku Attila polgármester a közösségi oldalán arról számolt be, hogy hétfő este Kijev környékéről érkeztek emberek a településre, és szerdán is jönnek családok.

– Magánemberek szintén jelezték, hogy többen fogadtak be Kárpátaljáról, vagy Ukrajna belső területeiről menekülteket. A bajbajutottak napi ellátásáról az önkormányzat gondoskodik, azonban felajánlásokat szívesen fogadunk – tette közzé a polgármester. A településen a Kossuth utca 2. szám alatt hoznak létre gyűjtőpontot, ahol hétköznapokon 8–14.30 között várják az adományokat. Daku Attila arra is felhívta a figyelmet, hogy elsősorban tartós élelmiszerre és higiéniai cikkekre lenne szükség, a pénzbeli felajánlásokra pedig egy külön bankszámlát hoztak létre.



Ők is gyűjtenek



Tiszabezdédi adománygyűjtés

Adományrögzítő telefonszám: munkaidőben +36-20-408-1612

Bankszámla: „Együtt Tiszabezdéddel az ukrán háborús menekültekért.” 11744034-15403928-10060005



Borítókép: A kállósemjéni kúriában is fogadnak menekülteket | Fotó: Bakos Zsolt