Egy hónap alatt közel ötezer szavazat érkezett Törzshely játékunk versenyzőire: a voksokat március végéig vártuk Szabolcs Online portálunkon, ahol megyeszékhely, város és község kategóriában választhatták meg olvasóink a megye legjobb vendéglátóhelyeit. A legtöbb szavazatot szerzők 1 millió forint értékű reklámcsomagot nyertek a Mediaworks portfólióján. A város kategória győztese az újfehértói Kalumba Pub lett.

Szezonális kedvencek

– Nagyon örültünk, amikor megtudtuk, hogy megnyertük a versenyt. A vendégeink közül nagyon sokan megosztották a játékot, és nekünk is jelezték, hogy mindennap leadták ránk a szavazataikat – mesélte lapunknak Áncsánné Oláh Zsuzsanna, aki férjével, Jánossal a Kalumba Pub tulajdonosai. – Nekünk most ez a pub az életünk. Mi itt mindennap nagy-nagy szeretettel várjuk a vendégeinket és minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy ők is szeressék ezt a helyet. Arra törekszünk, hogy mindig tudjunk valami újdonságot kínálni, akár szezonálisan is. Télen például nagy kedvenc volt a mézeskalácsos latte. Amikor a Facebook-oldalunkra kitettük, rengeteg vendégünk jött, hogy szeretné kipróbálni, sőt olyanok is voltak, akik mutatták a fotót: „ilyet kérünk!”



Zsuzsanna arról is beszélt, hogy a pubot 2018-ban nyitották férje szülei, azonban hamarosan átadták a feladatokat a fiatal házaspárnak. Akkor úgy látták, hogy Újfehértón nem sok lehetősége van a fiataloknak arra, hogy akár napközben is beüljenek valahova kávézni, így elsősorban nekik akartak kedvezni.

Egzotikus atmoszféra

– Bár most is a legtöbb törzs­vendégünk a fiatalabb korosztályhoz tartozik, szem előtt tartjuk, hogy a legkisebbektől az idősebbekig mindenki találhasson nálunk valamit, amiért szívesen visszatér. Az a célunk, hogy az összes vendégnek tudjunk olyat adni, ami a kedvencévé válik, és egy szerethető hely legyünk Újfehértó szívében – fűzte hozzá. – A vendégeink nagyon sok kávékülönlegességet kóstolhatnak meg nálunk, illetve széles választékban kínálunk üdítőket és szeszes italokat is. A jó hangulatú baráti sörözéseket egy kis nachossal tudjuk még jobban feldobni, ez sajtszósszal vagy salsaszósszal nagyon népszerű.