Legújabban a gyógyszereinket – amire lassan a legtöbbet költjük – a „felhőbe” írják ki. Megtörténik, hogy egyszerre három hónapnyi mennyiség kerül kiírásra, s ezt nekünk ki kell váltani. Jó is ez, mert nem kell havonta megjelenni a rendelőben, s régebben nem volt muszáj egyszerre mind az egészet kiváltani. Persze, aki elfeledkezett, vagy direkt nem vette ki, annak ott maradt, vagyis elveszett. Ady Endre írta: „ha elveszünk, hát elveszünk, s ha elveszünk, elvész minden.” Lehet, hogy elvész, és spóroltunk vele, de… Szóval, amiért tollat fogtam, manapság az mondták a gyógyszertárban, ahova járunk: kötelező mind a három havit kiváltani. A patikában is csak széttárták a kezüket: „ez az előírás”. Persze, ha úgy lenne pénzem, ahogy nincs, nem tenném szóvá! Állítólag máshol is hasonlóan nyilatkoztak. Igaz, nem próbáltam ki, mert fáj a lábam, s nehezen mozgok. De – ha ez nem egyedi dolog – szerintem ki kellene találni valamilyen kompromisszumot minderre.



- V. István Nyíregyháza -