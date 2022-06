Az egyik legnagyobb segítség egy édesanyának, ha nincs egyedül, és körülveszik őt a hozzá hasonló élethelyzetben lévő nők. A Momz applikáció legfontosabb feladata lehetővé tenni, hogy az egymáshoz közel élő nők az anyaságon keresztül személyes kapcsolatokat alakíthassanak ki egymással. Megoszthassák tapasztalataikat, gondolataikat, történetüket egymással.

Hiányzik a felnőtt-társaság

– Közel egy hónapja indult el az applikációnk, és e rövid idő alatt mintegy kétezer baráti kezdeményezés kezdődött az édesanyák között – árulta el lapunknak Bólyai Eszter, a Momz megálmodója.

– Az anyaságról sok mindent mondanak, a kismamák próbálnak felkészülni a nehézségekre, a szülői szerepre, és bár velem minden rendben volt, egy idő után magányosnak éreztem magam. A hétköznapok monotonná váltak, hiányzott a felnőtt-társaság, és ezt sok anyuka éli meg. Innen jött az ötlet, hogy olyan anyukákat keressek, akik hasonló cipőben járnak, de nem tudhatom, ki van a közelemben. Ezt a problémát szeretnénk áthidalni az applikációnkkal. A kutatásaink során rájöttünk, a felhasználók közelsége nagyon fontos ahhoz, hogy személyes kapcsolatot építhessenek ki. Bár a felület online működik, mi a hús-vér kapcsolatokat szeretnénk motiválni: együtt tolni a babakocsit, beszélni a hétköznapok problémáiról és megosztani egymással a tapasztalatokat – ismertette a kezdeményezés célját Bólyai Eszter.

Napjainkban a közösségi felületek korát éljük, folyamatosan épülnek le a személyes kapcsolatok, az alkalmazás megálmodója viszont a technológiát ezek felépítésére használja fel.

Elszigetelődtünk egymástól

– A kezdeményezésünknek a fizikai valóság a lényege, hazánkban eddig nem volt ilyen, s bár az ötlet megszületésekor azt hittem, ezt én találtam ki, más országokban vannak a miénkhez hasonló alkalmazások. Egy valós társadalmi problémára válaszolunk: elszigetelődtünk egymástól, minden online történik. Az is fontos, hogy az édesanyáknál ez még nagyobb méreteket ölthet, s az izoláció súlyosan érintheti akár a mentális egészségüket is – hangsúlyozta az alkalmazás megálmodója, akivel az édesapák szerepéről is beszélgettünk.

Szakítani kell azzal a régi beidegződéssel, hogy minden a nő feladata, ami a gyerekkel kapcsolatos, arról nem is beszélve, mennyi jótékony hatása van a bensőséges apa-gyermek kapcsolatnak már a csecsemőkortól kezdve.

– Az apának nagyon fontos szerepe van az édesanya támogatásában. Természetesen vannak szükségletek, amiket nem láthat el egy édesapa, de sokat segíthet abban, hogy egy anyának könnyebb legyen – hívta fel a figyelmet Bólyai Eszter.

– A közösségünk gyorsan épül, most a tapasztalatgyűjtés időszakát éljük, s arra voltunk a leginkább kíváncsiak, hogy a magyar anyák mennyire nyitottak erre az újszerű kapcsolatépítésre. Meglepő, de nem volt szükség edukálásra, hiába beszélünk egy új koncepcióról, az anyukák értik, miről szól ez az egész, és rengeteg az aktivitás. Nagyon sok energiát fektetünk abba, hogy a beszélgetések ne ragadjanak meg az online térben, hanem arra motiváljuk az embereket, hogy találkozzanak egymással. A felhasználók láthatják a felületen, hogy éppen ki ér rá egy közös programra, ami azért is fontos, mert egy kisbabával nem könnyű előre tervezni. Az a lényeg, hogy az anyukák együtt csináljanak valamit, így nemcsak a gondjaikat beszélhetik meg, hanem a tapasztalataikat is megoszthatják egymással, ami egy-egy probléma megoldásánál sokkal hasznosabb lehet, mint valamilyen szakkönyvet átlapozni – tudatta Bólyai Eszter, aki a jövőbeni tervekről is mesélt. – Folyamatosan követjük a felhasználói igényeket, ahogy azt is, hogyan reagálnak az emberek erre a társadalmi kezdeményezésre.

– A folytatást ezek az igények határozzák meg, de annyi már biztos, hogy a szomszédos országokban is elérhetővé szeretnénk tenni az appot, illetve szeretnénk több figyelmet fordítani az óvodás-, iskoláskorú gyermekek szüleire, hogy a már dolgozó anyukák is segítséget kaphassanak a szomszédos barátaiktól.



