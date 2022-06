Közel hároméves munkával készült el az a háromkötetes könyv, amelyet mostantól mint a vetőmegtermesztés bibliáját forgathatják a szakma képviselői úgy az agrár-felsőoktatásban, mint a szakmérnökképzésben és a mezőgazdasági gyakorlatban.

A „Szántóföldi növények vetőmagtermesztése” címmel a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) gondozásában megjelentetett könyvet dr. Izsáki Zoltán professor emeritus és dr. Kruppa József címzetes egyetemi tanár, ügyvezető, a hiánypótló kiadvány szerkesztői, egyben társszerzői mutatták be kedden Szarvason.

Sokéves hagyomány

– Az Árpád szálló dísztermében lezajlott ünnepélyes eseményt, amelyre a szakma krémje volt hivatalos, a MATE és cégem, a Kruppa-Mag Kutató Kft. szervezte és támogatta – mondta el lapunknak a kisvárdai gazdasági társaság ügyvezetője.

– A MATE szarvasi képzési helyén több évtizedes hagyománya van a vetőmag-gazdálkodási szakmérnök képzésnek, miként a hazai vetőmagtermesztés jelentős része is ebben a régióban koncentrálódik – adta magyarázatát a kiadvány bemutatóhelyének dr. Kruppa József. Hozzátette: – Éppen e képzés 40. évfordulója alkalmából, 2019-ben a városban rendezett jubileumi tanácskozáson merült fel az ötlet egy új vetőmagtermesztési szakkönyv megalkotására.

Szakmai értékekkel

Az elmúlt három év alatt olyan nagyszabású alkotómunka zajlott, amelybe 53 szerzőt – az adott szakterület legjobb szakembereit – vontak be. A megjelent könyv tudományos-szakmai értékét növeli, hogy a szerkesztők a szerzők által megírt fejezetek lektorálására 26 szaktekintélyt vontak be.

– Szerkesztőként arra vállalkoztunk, hogy az új könyv magában foglalja mindazokat a változásokat, melyek bekövetkeztek Magyarország uniós csatlakozását követően a vetőmag-előállítás és -forgalmazás jogszabályi hátterében, a vetőmagtermesztést megalapozó tudományos ismeretekben, a termesztéstechnológiában, a vetőmag-feldolgozásban és a marketing területén – lapozta föl gondolatban legújabb „kedves gyermekét” dr. Kruppa József. – Az első kötet az általános alapismereteket, így a növényfajták állami elismerését, a növényfajta-oltalmat, a vetőmag-előállítás követelményeit, a magbiológiát, a genetikai, biotechnológiai és nemesítési ismereteket és a magyar növénynemesítés eredményeit mutatja be. A második kötet a gabonafélék, hüvelyesek, gyökér- és gumós növények vetőmagtermesztési technológiáit ismerteti. A harmadik kötet az olaj-, a pillangós virágú szálastakarmány, ipari és egyéb növények, gyep- és takarmányfüvek, szántóföldi zöldségfélék vetőmagter­mesztését mutatja be.

A hely szelleme

– Ha azt kérdezik, miért éppen Szarvas, nos, büszke vagyok arra, hogy a kisvárdai Besiből indulva a „sors kifürkészhetetlen útja” engem is ebbe a rangos iskolába vezetett, ahol átvehettem első mérnöki oklevelemet éppen akkor, amikor a szakmérnökképzés kezdetét vette, és ahol immár 21 éve megszakítás nélkül tanítok – 19 éve pedig a növénynemesítés tárgyfelelős tanáraként képzem a szakmérnökjelöltjeinket. A hely és a szelleme harmóniája Szarvasnak, természeti szépségeinek sajátos varázsa van, amely megnyugtat és életörömmel vértez fel.



Borítókép: A tiszteletpéldányokat (balról jobbra) dr. Izsák Zoltán, dr. Kruppa József és dr. Gyuricza Csaba, a MATE rektora adták át az arra érdemes szakembereknek | Fotó: tudósítónk