Átalakul a felsőoktatási felvételi rendszer 2024 őszétől, és megszűnik a nyelvvizsga-kötelezettség – jelentette be a közelmúltban Csák János kulturális és innovációs miniszter. A nyelvvizsga-kötelezettség helyett a képzés során kell az egyetemeknek gondoskodni a megfelelő nyelvi kompetenciákról. Az állam továbbra is követelményként írja elő valamely nyelvből az érettségi letételét. Azt viszont a felsőoktatási intézményekre bízzák, hogy milyen plusznyelvet kívánnak meg a hallgatótól, illetve milyen nyelvi vizsgakövetelményt támasztanak a diplomához. A miniszter szerint a változás következtében a nyelvvizsgáztatás és nyelvoktatás területén is nő a felsőoktatási intézmények autonómiája, ugyanakkor gondoskodniuk kell arról, hogy hallgatóik rendelkezzenek az adott szakon szerezhető szakképzettség gyakorlásához szükséges idegen nyelvi ismeretekkel.

A változásról nyelviskolákat is megkérdeztünk, hogy szerintük milyen hatással lesz a nyelvtanulásra az átalakuló felsőoktatási rendszer. Dr. Nagy Judit, a kisvárdai Vár Nyelviskola vezetője lapunknak elmondta, szerinte nem esik majd vissza jelentősen a nyelvtanulás iránt érdeklődők száma, hiszen aki felelősen gondolkodik, jól tudja, hogy ma már elengedhetetlen a nyelvtudás. – Akik eddig igényesek voltak maguk iránt, azok a jövőben is azok lesznek, ráadásul egyre többen vágynak külföldi állásra, amihez szintén szükség van a stabil nyelvtudásra. Ezen túlmenően sok hazai szakmában is elvárják legalább egy idegen nyelv ismeretét. A legnépszerűbb nyelv még mindig az angol, de sokan választják a németet is a nyelviskolák palettájából. A spanyol iránt is jelentős az érdeklődés, ennek oktatását viszont megnehezíti, hogy nincs elegendő spanyoltanár – tudatta a nyelviskola vezetője. Kiemelte: a hazai cégeknél is előtérbe került a nyelvtudás, ráadásul az állásinterjúkon nem a „papírra” kíváncsiak a HR-esek, sokkal inkább a tényleges tudás érdekli őket. – Több olyan tanulónk is van, aki rendelkezik nyelvvizsgával, de a tudásuk az évek alatt „berozsdásodott”, és szeretnénk felfrissíteni. Állásinterjúra is felkészítjük az érdeklődőket, ha arra van szükség, sőt, egyre nagyobb igény mutatkozik rá.

Visszaeshet a forgalom

– Javarészt középiskolások járnak hozzánk, de most még nem tudjuk, mi lesz a nemrég bejelentett változás következménye. Annyi biztos, hogy a járvány alatt korábban meghirdetett nyelvvizsga-amnesztia miatt rengeteg diákunk kiesett, még olyanok is felhagytak a tanulással, akik már a nyelvvizsga kapujában álltak – ezt már Pecsenye-Flóderer Enikő, a Mega Nyelvstúdió vezetője mondta lapunknak.

– A megyeszékhely néhány gimnáziumában megkövetelik a nyelvvizsga-bizonyítványt ahhoz, hogy előrehozott nyelvi érettségit tehessenek a diákok, ezért ezekből az intézményekből sokan érkeznek hozzánk. Napjainkban már nagyon nehéz idegennyelv- ismeret nélkül boldogulni, arról nem is beszélve, hogy a fiatalok sokkal könnyebben helyezkedhetnek el a jövőben a munkaerőpiacon, ha beszélnek nyelveket. Biztos vagyok benne, hogy valamelyest visszaesik a forgalmunk a jövőben, de bízom a szülőkben, hogy a kötelezettség eltörlése ellenére nem hagyják letérni gyermekeiket a nyelvtanulás útjáról. Az egyetemek is nagyobb szabadságot kapnak, és remélem, hogy a pluszpontok adásánál a nyelvtanulás is a középpontba kerül – tekintett a jövőbe a nyelvstúdió vezetője.

A nyíregyházi Steier József sokat várt, hogy megszerezze élete első nyelvvizsgáját, de mint mondta, nem bánta meg, hogy rááldozta az időt az angol nyelvtanulásra.

– Sokáig ugyanazon a munkahelyen dolgoztam, majd bizonyos okok miatt váltanom kellett. Az új állásomnál szükség volt a nyelvtudásra, de a cég támogatott, és beírattak egy nyelvi kurzusra. Elsőre kicsit furcsán éreztem magam 50 év felettiként a sok fiatal között, ám hamar felvettem a fonalat. A bizonyítvány és – ami még fontosabb – a rendes tudás birtokában azóta a munkahelyemen is előrébb léptem.

– Ma már külföldi utakon is részt veszek, holott hazai cégnél tevékenykedem. Én is azt vallom, hogy nem a papír a fontos, hanem ami mögötte van: „csupán” középfokú nyelvvizsgával rendelkezem, de amióta külföldi nyelvi környezetben használom a tudásom, már magabiztosan fejezem ki magam angolul is – osztotta meg tapasztalatait Steier József.

Úgy véli: nem a kötelezettség miatt kell megtanulni egy idegen nyelvet, az emberek a maguk boldogulását könnyítik meg, ha nem csak magyarul képesek megszólalni.

MI