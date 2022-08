A Magyar Közút Nonprofit Zrt. minden évben előre meghatározott költségvetési forrásból végezheti el az országos, több mint 32 ezer kilométeres állami közúthálózat üzemeltetési és fenntartási feladatait. Ebből a fix keretösszegből látja el a cég a kátyúzási munkákat. Ettől magasabb beavatkozási szint a nagyfelületű javítás, amikor fél- vagy teljes útpályát érintően végezhetnek kopóréteg cserét a szakemberek. Ezeket a munkákat az elmúlt években a Magyar Falu Program támogatási forrásaiból láthatja el a társaság. A legátfogóbb beavatkozások, vagyis a teljes körű felújítási munkák külön elrendelés alapján, országos útfelújítási programokon keresztül, az ahhoz szükséges hazai vagy európai uniós források felhasználásával, külső kivitelezők bevonásával végezhetőek el, melynek során a kötő- és kopórétegeket, az út menti területeket is felújítják a szakemberek.

Az elmúlt években a teljes körű felújítási munkák volumene is évről-évre növekedett, de még ezt is meghaladta az a forrás, amit a társaság a Magyar Falu Programon keresztül kapott a nagyfelületű felújítási munkákra. Ezt jól mutatja, hogy míg 2020-ban 87 ezer, addig 2022-ben a tervek szerint már mintegy 300 ezer tonna aszfaltot dolgozhatnak be a közútkezelő szakemberei. Ahhoz, hogy ekkora volumenű munkát el tudjanak végezni az alaptevékenységükön felül, a rendelkezésre álló géplánc parkot is bővíteni kellett. A szintén támogatási forrásoknak köszönhetően két év alatt hatról tízre emelkedett a Közút saját gépláncainak száma, a legújabb néhány hete állt szolgálatba a társaság jászberényi mérnökségén. A társaság az idei évre tervezett országos munkák 75%-át már be is fejezte a nagyobb kapacitásoknak köszönhetően.

