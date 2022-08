Ugyanezt hangsúlyozták a mozikertben megtartott nyitó sajtótájékoztató résztvevői is, elsőként dr. Hanusi Péter, Mátészalka polgármestere, aki ezúttal is elmondta: a kezdeményezés hagyományteremtő céllal indult Mátészalkán, a folytatáshoz viszont az elsőnek sikeresnek kell lennie. – Ez egy korszakalkotó ötlet Mátészalka életében. A város, mint tudjuk a fény városa, ezt ma már aligha kell magyarázni. De Hollywood bölcsője is, szoktuk emlegetni, ez viszont eddig meglehetősen megfoghatatlan volt, nem tudtunk társadalmi eseményt hozzákapcsolni. Ezelőtt három évvel megépítettük a Zukor Adolf Filmszínházat, ám a járvány és sok más tényező miatt csak most jutottunk el oda, hogy az alapítókkal közösen megszervezzünk egy olyan filmfesztivált, amire nemzetközi szinten is felfigyelt a sajtó, és a nemzetközi filmes közösség – újságolta örömmel.

A fesztiválalapító Asperján Tamás arra hívta fel a figyelmet ismét, hogy 100 filmet neveztek, amelynek csaknem a felét, 45 alkotást láthat a közönség, és szavazólapokon voksolhat is a legjobbnak gondoltakra. – Magunknak sem kívánhatnák mást későbbre, csak a mostanihoz hasonló kaliberű alkotásokat. Vasárnapra pedig, a díjkiosztó gálára sok magyar és külföldi filmest várunk, remélhetően fantasztikus show-t tudunk majd produkálni – csinált kedvet a teljes három naphoz.

S ha már a nevezésekről szó esett, Asperján Tamás, azaz Tom Aspy A pillanat című, szombaton 10.30 órától vetített filmjére, és az utána következő kerekasztal-beszélgetésre külön is felhívjuk a figyelmet, és nem csupán azért, mert már eddig is számos díjat bezsebelt. A film egy rákos fiatal lány kálváriáját mutatja be, fontos társadalmi visszásságokra irányítva rá a figyelmet.

– Mindenképpen méltókká kívánunk válni ahhoz a hagyományerőhöz, amit Adolf Zukor is képviselt a nevével és a szakmai múltjával. Azt reméljük, hogy a fesztiválunk el fogja érni azt a minőséget és megítélést, amit ez a név magának követel – fűzte tovább a szót a másik fesztiválalapító, Art director és a Starscron Kft. tulajdonosa, Várkonyi György, aki a névadó híresség leszármazottaival is rendszeresen tartja a kapcsolatot. – Hivatalosan is meghívtam a család tagjait, de természetesen az idős korukra tekintettel nem tudnak ilyen messzire elutazni. Ugyanakkor egy nagyon megható levélben sok erőt és sok szerencsét kívántak ehhez a filmmustrához – adta tudtul.

Harmadikként a fesztiválalapítók sorában Bokor Balázs, a Magyar Hollywood Tanács elnöke kért szót, és már sorolta is, milyen komoly szakmai programok várják az érdeklődőket már pénteken délután. Így például Hubai Gergely előadása az ötezer saját filmet jegyző Columbia Pictures filmvállalat múltjáról, jelenéről, jövőjéről, és egy kerekasztal beszélgetés a Nemzeti Filmintézet Filmarchívuma igazgatójával, Raduly Györggyel, aki a magyar film 120 évét mutatja be. – Sehol a világon nincs filmszínház ezen a néven, pláne olyan vidéki filmfesztivál, amely nemzetközi rangú – emelte ki, majd büszkén jelentette be, hogy egy meglepetésvendég is érkezik Mátészalkára. A celebek celebjének, Gábor Zsazsának sorrendben a kilencedik férje, Frédéric von Anhalt szombaton érkezik, vasárnap pedig nagyszabású talksow keretében mesél majd Hollywood belső pletykáiról, érdekességeiről.

Bokor Balázs elmondta: Ricsén, Zukor Adolf szülőhelyén a hét első két napján elővetítést tartottak a filmmogulról elnevezett művelődési házban. – Több évtizede dolgozunk azon hogy településünk büszkeségének az emlékét megőrizzük, és méltóan tisztelegjünk előtte. Épült egy szép művelődési házunk, benne éttermet alakítottunk ki, de készülünk arra is, hogy Adolf Zukor születésének a jövőre, január 7-én esedékes 150. évfordulójára hozzá illő múzeumot alakítsunk ki – mondta el a közben megérkező Vécsi István, Ricse polgármestere. – Kicsit tartottam tőle, hogy az elővetítésen nem lesz a téma fontosságához illően elegendő közönség, de a hétköznap ellenére nagyon sokan eljöttek, és az ott begyűjtött közönségszavazatok már most előnyt adnak a Mátészalkán bemutatkozó filmeknek – tette hozzá.

Zárásképpen a zsűri elnöke, a Balázs Béla-díjas vágó, Hargittai László – akit, mint megtudtuk, a napokban az Európai Filmakadémia tagjának választottak – kívánt jó szórakozást mindenkinek ehhez a hiánypótló fesztiválhoz, hozzáfűzve azt is, hogy a zsűri már sok filmet megnézett, és számos remek, bátor, jó minőségű alkotással, sok színvonalas magyar filmmel találkoztak. – Vidéken valóban nem sok filmfesztivál van, pláne nemzetközi, amilyen a Mátészalkai. Ez pedig azért nagyon fontos, mert éppen Kelet-Magyarországról származik a legtöbb Hollywoodot alapító filmes, nem pedig a fővárosból – fogalmazott.