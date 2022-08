A pótfelvételi eljárásban meghirdetett képzések ponthatárait augusztus végén hozza nyilvánosságra az Oktatási Hivatal, így augusztus végére kristályosodik ki, hogy pontosan mennyi elsőéves hallgató kezdi meg tanulmányait szeptemberben a hazai egyetemeken. Mindeközben számos változás is történt a felsőoktatás színterén az utóbbi néhány hétben. Korábban lapunk is írt arról, hogy ezentúl egyetemi hatáskörbe sorolják a nyelvvizsga -kötelezettséget, az adott intézmény dönti majd el, hogy a felvételi pontrendszerben miként számítja be a középfokú nyelvvizsgát, illetve kér -e nyelvismeretet igazoló dokumentumot a diplomához. A rendszer a 2024-es őszi szemeszterben lép hatályba. Erről is kérdeztük dr. Sárváry Attilát, a Debreceni Egyetem Egészségtudományi Karának oktatási dékánhelyettesét.

Szükség van az utánpótlásra

Felidéztük az idei számokat is: július közepéig az általános felvételi eljárásban 352 hallgató jutott be az intézménybe, további 101 a hallgató adta be jelentkezési lapját a pótfelvételin, ahonnan további 40-50 hallgató kerülhet be az állami ösztöndíjas helyekre.

– Szeretnénk, ha a pótfelvételi eljárás során tovább emelkedne a hallgatói létszámunk, ugyanis az idei jelentkezési szám a tavalyihoz hasonlóan alakul, de elmarad az előző 5 év átlagától – mondta el az oktatási dékánhelyettes.

Hozzáfűzte, a legnépszerűbb képzés továbbra is a mentőtisztképzés, amit a szülésznő és a védőnő szakok követnek. A pótfelvételi adatokból is ugyanez a sorrend rajzolódik ki, hozzá kell tenni, hogy az összes induló szakra érkezett jelentkezés.

A ponthatárok az idén valamivel magasabbak voltak, mint az előző évben, s nem volt olyan szak, ahol a minimális pontszám (280 pont) lett volna a ponthatár.

– A hallgatók magasabb pontszámokat hoztak magukkal, mint a korábbi jelentkezők, ami egyértelműen a leendő hallgatók felkészültségét dicséri – jegyezte meg dr. Sárváry Attila.

Levelező tagozaton a nyíregyházi mellett Szolnokon is indítják a védőnő és az ápoló képzést. Szükség is van rá, hiszen az egészségügyi szakmákban elöregszik a korfa, s jelenleg kevesebb ezeken a szakokon tanuló fiatal, mint amennyi a nyugdíjba vonuló szakember. Márpedig ezen a területen biztosan el tudnak helyezkedni a végzősök. Diplomás egészségügyi szakemberre mindig szükség lesz. Erről is beszélgettünk a dékánhelyettessel. Elmondta, a hozzájuk levelezős tanrendre jelentkezők többsége már most is az egészségügyben dolgozik, így ők a képzés végén nem tekinthetők új munkaerőnek az ágazatban, ezért kell megnyerni a fiatalokat erre a pályára.

– Az egészségtudományi képzéseknek biztosítaniuk kell az utánpótlást, intézményünk mindent megtesz azért, hogy a fiatalok megismerjék képzéseinket, nyílt napokat tartunk, toborzunk. Ám az egészségügyi hivatás tele van kihívásokkal, empátiát, szorgalmat kíván meg az ellátórendszerekben dolgozni. Mindezzel a hallgatók csak a gyakorlati képzés során szembesülnek – fejtegette az okokat oktatási dékánhelyettes.

Több diploma is bent ragadt

Szerinte arra a kérdésre, hogy csökkenti -e a lemorzsolódást, és egyben lendíthet -e a jelentkezési kedven a nyelvvizsga-követelmény felpuhítása – bármely egyetem vonatkozásában–, csak néhány év múlva lehet választ adni. Azt viszont dr. Sárváry Attila is alátámasztotta: megkönnyítheti a diplomakibocsátást az új szabály, ugyanis minden évben ragadnak bent diplomák középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány hiányában.

Annak ellenére is, hogy például az Egészségtudományi Kar különböző képzésin öt féléven keresztül emelt óraszámban tanulnak idegennyelvet a hallgatók.

– A döntés az egyetemek kezében lesz. Kétségtelen, hogy sokaknak nyújthat segítséget a nyelvvizsga kritérium eltörlése, mondván, vannak olyan területek, ahol a munkavégzés során nem használja a diplomás az idegennyelvet. S bizonyos ágazatokban kulcskérdés a diplomás utánpótlás, fontos, hogy ne emiatt essenek ki munkaerőpiacról. Természetesen nem szabad az idegennyelvi kompetenciákat elhanyagolniuk a hallgatóknak, a szakmai fejlődéshez sok-sok területen elengedhetetlen a nyelvismeret, az egyetemeken pedig továbbra is fontos cél az idegennyelvi szaknyelvi kompetenciák fejlesztése és elmélyítése.

Megtudtuk, belső szervezeti átalakulás után augusztus elsejével megalakult az Egészségtudományi Kar, ezentúl a néven folytatja tovább működését az intézmény.

KO



Borítókép: Nyílt napokat is szerveznek, hogy a fiatalok megismerkedjenek a képzésekkel | Fotó: KM