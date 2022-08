1972. augusztus 15., kedd

Ünnepélyesen búcsúztatták Pannonhalmán a szabolcsi kombájnosokat

A Kisalföld termelőszövetkezeteinek határát három héten át szinte naponként pásztázta kiadós eső, ami a leggondosabban előkészített aratási tervet is felborította. Az alföldi közös gazdaságok - elsősorban a Szabolcs-Szatmár megyeiek, amelyeknek két évvel ezelőtt, a nagy árvíz idején hathatós segítséget nyújtottak a Győr megyei termelőszövetkezetek - a bajba jutott társgazdaságok segítségére siettek.

Két héttel ezelőtt 118 kombájn érkezett a Kisalföld termelőszövetkezeteibe a betakarítási munkák meggyorsítására. Segítségükkel közvetlenül befejezés előtt áll a az aratás. A győri járásban vasárnap estére be is fejezték ezt a munkát. Itt harminc Szabolcs-Szatmár megyei kombájn dolgozott az elmúlt két héten. A vendégkombájnosoktól hétfőn délután Pannonhalmán vettek búcsút a járás termelőszövetkezeteinek vezetői.

2002. augusztus 15., csütörtök

Egy napig kuporgott a kútban egy teremi férfi

A Nyírbátori Határőr Igazgatóság Bátorligeti Határőrizeti Kirendeltségének járőre, Varga Sándor törzsőrmester a teremi családi ház felújításán foglalatoskodott szabadsága idején. Keverte a maltert, dolgozott a kőműves keze alá. Közben valami furcsa érzés kerítette hatalmába. Édesanyja erősítette meg gyanúját: az egyedül élő szembeszomszédot már egy napja nem látják mozogni a portán.

Munkásruhában, úgy malterosan át is ment megkeresni az ötvenes éveiben járó férfit. Két közelben dolgozó közmunkás is elkísérte, de csak a kapuig követték. Varga törzsőrmester a lakást nyitva találta, de sem a házban, sem pedig a melléképületekben nem lelte a szomszédot. A fedél nélküli, hatalmas hidroforgödröt is megnézte, de itt sem volt a keresett férfi.

Aztán a hetven centi kávájú ásott kutat vizsgálta meg. Itt nagyobb sikerrel járt, a négy-öt méter mélységben a derékig érő vízben kuporgott a szomszéd. Szerencsére talppal eshetett a kútba, mert a szűk helyen nem tudott volna megfordulni, így viszont életben maradt. Varga törzsőrmester hamarjában létrát, kötelet kerített. Mire kimentette az alaposan kihűlt szomszédot, a polgármester és az orvos is megérkezett, a mentők is útban voltak.

A kalandot a szomszéd zúzódásokkal megúszta, de lábán gyenge fagyási tüneteket is észleltek. Nem is csoda, hiszen előző nap délelőtt esett a kútba, azóta kuporgott a hideg vízben.