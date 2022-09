– Próbálunk egy tiszta képet kapni arról, milyen problémák vannak a megyei oktatási intézményekben, és milyen kérdések foglalkoztatják a kollégákat – árulta el lapunknak Fülöp Attila, a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) megyei szervezetének elnöke.

A PSZ hétfőn tartotta meg tanévnyitóját, ahol az említetteken túl az országos fejleményekről is tájékoztatták a résztvevő pedagógusokat.

A tárgyalóasztalnál oldanák meg

– A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) hétvégén kiadott egy közleményt, melyben kiemelték, hogy október 5-én országos sztrájkot szerveznének, és várják a dolgozók csatlakozását. Közös sztrájkbizottságban vagyunk, közös érdekünk a kollégák életkörülményeinek javítása. Mindenki tudja, hogy több gond is van a közoktatásban. Ugyanakkor mi korábban és most is azt hangsúlyozzuk, hogy a tárgyalások hívei vagyunk, és elsősorban a tárgyalóasztalnál szeretnénk a problémákat orvosolni – hangsúlyozta a megyei elnök.

Fülöp Attilától azt is megtudtuk, hogy olyan eredményeket szeretnének elérni, melyek a pedagógusoknak megnyugtatóak.

– Fontos az óraszámok kérdéskörének tisztázása, mert nagyon sok a túlterhelt tanár. A titkárok folyamatosan gyűjtik a pedagógusok észrevételeit, javaslatait, ezeket továbbítják nekünk, mi pedig szeretnénk ezt az országos összesítéshez csatolni. Ahogy más szakmákban is tapasztalható a sajnálatos jelenség, egyre jelentősebb a tanárhiány az országban, a pedagógus társadalom elöregedett, ezért nagyobb hangsúlyt kell fektetni a nyugdíjba vonulók pótlására. Ezt megfelelő képzettséggel és tudással felvértezett kollégákkal kell megoldani. A kezdő pedagógusok béréről sokat hallani a sajtóban, ami miatt nem vonzó a pálya a fiatalok számára. A nyugdíjasok tovább foglalkoztatása nem orvosolja a hiányt, mert közülük sokan nem akarnak tovább tanítani – ismertette a fontosabb gondokat Fülöp Attila.

Mint mondta, a szakképzésben is megmutatja magát a pedagógushiány.

– A szakképzésben nem kötelező a pedagógusvégzettség, így egyre több az olyan oktató, aki bár a szakmájában kiemelkedő, pedagógus végzettséggel nem rendelkezik.

