– A 2019-ben elindult Magyar Falu Program egyik legfrissebb eleme a kisboltok támogatása. A teljes program célja, hogy javítsuk a kistelepülések lakóinak életminőségét, megállítsuk a falvak népességcsökkenését. A program leginkább a közszolgáltatások fejlesztését támogatja, ennélfogva jellemzően óvodák, iskolák, orvosi rendelők felújítására és építésére, utak, járdák, csapadékvíz-elvezetők kialakítására pályáznak az önkormányzatok – mondta Gyopáros Alpár modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos csütörtökön Tivadaron, a megújult ABC átadási ünnepségén. A kormánybiztos kiemelte: tavaly újragondolták a Magyar Falu Programot, s az említett közszolgáltatások mellett a piaci szolgáltatások felé is nyitottak.

Több lábon állhatnak

– Vidéki mikro- és kisvállalkozásokat is támogatunk, amik eszközbeszerzésre vagy a működésükre fordíthatják az elnyert összeget. Új elem volt a kisboltok támogatása, sőt mondhatom, megmentése is, melynek köszönhetően az országban több mint 1400 kisbolt újulhatott meg a közelmúltban, ráadásul ebből 100 már korábban bezárt és a támogatás révén nyithatta ki újra kapuit a vásárlók előtt. A tivadari boltban is azt látjuk, amire a pályázati kiírásban is ösztönözzük a tulajdonosokat, hogy az alapvető fogyasztási cikkek árusítása mellett álljanak több lábon. Vállalhatnak egyéb szolgáltatásokat: egyfajta közösségi teret építhetnek ki, az emberek lottózhatnak egy kávé mellett, esetleg vény nélkül kapható gyógyszereket is értékesíthetnek a kereskedők – ismertette a kisboltok támogatási programját Gyopáros Alpár, akitől azt is megtudtuk, jövőre is folytatódik a Magyar Falu Program, hiszen a költségvetési törvényben biztosították az ahhoz szükséges forrásokat.