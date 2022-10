A Kraszna és a Szamos folyók között fekvő, a közel kétezer lakos számláló Szamosszeg önkormányzata több mint 167 millió forint összegű támogatásban részesült a Kedvezményezett Települések Gazdaságélénkítő Programjában – a kormányzati támogatásból, egy közfoglalkoztatási mintaprogram keretében egy savanyítóüzemet alakítottak ki, melyet a közelmúltban ünnepélyes keretek közt adtak át.

Uborka és paprika

Gergely Lajos polgármester elmondta, a település 2012 óta valósít meg közfoglalkoztatási mezőgazdasági programokat, jelentős az uborka- és paprikatermesztésük, a kistérségi együttműködésnek köszönhetően a környező települések által termesztett zöldségeket is feldolgozzák.

A közfoglalkoztatási alapokkal rendelkező fejlesztés célja egy közel 250 négyzetméter alapterületű savanyítóüzem létrehozása, továbbá a savanyításhoz szükséges gépek és eszközök beszerzése volt. Az előállított termékek között egyaránt megtalálható a savanyított szálas káposzta, a csemegeuborka, a kovászos uborka, a savanyított paprikafélék (alma, TV, kápia, vágott vegyes savanyúság) és a töltött almapaprika.

A savanyúságokat elsősorban az önkormányzati közétkeztetés, illetve a helyi lakosság számára biztosítják. Az értékesítést megkönnyíti, hogy az üzemet a piac épülete mellett alakították ki. Korábbi elképzeléseiknek megfelelően bérsavanyítási szolgáltatást is végeznek.

Az üzemeltetést a száz százalékos önkormányzati tulajdonú Szegi-Édenkert Nonprofit Kft. végzi.

– Terveink szerint a korábbi években savanyító-tartósító végzettséget szerzett közfoglalkoztatottak számára nyílt piaci munkalehetőséget szeretnének biztosítani – fogalmazott Gergely Lajos, Szamosszeg polgármestere.

A földtől az asztalig

Az átadóünnepségen jelen volt a megyei közgyűlés alelnöke is. Baracsi Endre lapunknak elmondta, az új savanyítóüzem több szempontból is komoly jelentőséggel bír, hiszen amellett, hogy munkahelyeket teremt, és erősíti a település és térség gazdaságát, az élelmiszer-előállítás és élelmiszer-biztonság területén is egy nagy előrelépés.

– Egyáltalán nem mindegy, hogy milyen minőségű étel kerül a családok asztalára, és az sem mellékes, hogy honnan származik az élelmiszer-alapanyag. Szamosszegen a helyben megtermelt, és a Szatmár-beregi térségben termett alapanyagokból készül a savanyúság, tehát itt a rövid ellátási lánc elve teljes mértékben érvényesül. Jó minőségű, nyomonkövethető, egészséges alapanyagokból készül a termék, ami aztán a boltok polcaira és onnan a családok asztalára kerül. Ráadásul az önellátásban is újabb támaszt jelent a térségben, és ösztönző erővel hathat a helyi termelőkre is – foglalta össze lapunknak a fejlesztés jelentőségét a megyei közgyűlés alelnöke, Baracsi Endre.

Erősödjön a foglalkoztatás

Román István megyei főispánt dr. Nagy Ervin Miklós, a megyei kormányhivatal foglalkoztatási, munkaügyi és munkavédelmi főosztályának a vezetője képviselte a szamosszegi átadáson.

– A Belügyminisztérium gazdaságélénkítő programjának célja, hogy a kedvezményezett térségekben, így Szamoszegen is erősödjön a helyi foglalkoztatás. A program itteni elindítását az is megalapozta, hogy a szamosszegi önkormányzat már 2012. óta foglalkozik mezőgazdasági közfoglalkoztatási programok megvalósításával, ezen belül is jelentős szerepet kap az uborka- és a paprikatermesztés. A savanyítással előállított késztermékek elsősorban az önkormányzati közétkeztetés, illetve a helyi piacon lesz elérhető – tájékoztatta lapunkat dr. Nagy Ervin Miklós. Hozzátette, a közfoglalkoztatási támogatás öt helyi részére biztosíthat munkát a jövőben. A főosztályvezető kiemelte, a savanyítóüzemet közel 177 millió forintból épült meg, az önkormányzat pedig egy 5 éves továbbműködtetési, két főre pedig egy 3 éves továbbfoglalkoztatási kötelezettséget is vállalt.

