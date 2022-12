A Luby-kastélyban szervezte meg nemrégiben a fehérgyarmati városi szociális központ a szociális munka napját, az eseményen mások mellett részt vett Fülöp Attila szociális ügyekért felelős államtitkár, dr. Tilki Attila országgyűlési képviselő, és Kiss Hedvig, az Élet Forrása Egyesület elnöke is.

Köszönet jár nekik

A szakmai nappal egybekötött díjkiosztó ünnepségre rengeteg szociális szférában dolgozó intézményvezető, gondozó, munkatárs látogatott el. Itt adták át a tavaly megalapított Assisi-díjat mindazoknak, akik megfelelő hivatástudattal, elszántsággal, tettrekészséggel, hittel s főként szaktudással végzik ezt a sokszor nehézségekbe, kudarcokba ütköző, ám annál csodálatosabb hivatást.

Hisz emberekkel bánni, testi és lelki állapotromlásuk visszafordíthatóságáért küzdeni fáradalmas, embert próbáló feladat. Köszönet jár minden szociális szakembernek a munkájáért, az empatikusságáért, a türelméért, a törődéséért, a végtelen felelősségtudatáért.

Mindenki megérdemelné

A szamossályi gondozási központból Borsi Istvánnét jelöltük a címre, ám véleményem szerint mindenki megérdemelné a kitüntetést, hisz mindannyian helytállnak a monoton hétköznapok rohanó ritmusa ellenére is.

Borsi Istvánné ajánlásában többek között az alábbiak szerepelnek: „Empatikussága, mindenre kiterjedő figyelme, gondoskodása és az emberek iránt érzett végtelen felelősségtudata nagyon sokat segít abban, hogy az idősek minél hosszabb ideig jó egészségügyi állapotban legyenek. Egészségügyi tapasztalatainak köszönhetően, az itt szerzett szaktudásának eredményeként jelenleg a szociális szférában tölti be az ápolásvezetői pozíciót, amely nagyon fontos intézményi munka. Szakszerűen alkalmazza a különböző gyógyászati segédeszközöket, minden helyzetben az ellátottak érdekeit tartja szem előtt, így az intézmény orvosával, illetve az intézményvezetővel folyamatosan konzultál arról, hogy az érintetteknek milyen kezelésre, segítségre lenne szükségük.

Bizalommal, szeretetteljesen, megfelelő értékrenddel és öntudattal bánik az ellátottakkal, illetve a munkatársakkal is ezen elvek alapján alakít ki kapcsolatot.”

Isten éltessen minden szociális szférában dolgozót!

- Szabó Anasztázia -