Időközi választást rendeznek december 11-én megyénk két településén: Benken és Nyírpilisen vasárnap 6 órától 19 óráig várják a szavazókörbe a választópolgárokat. Benken lemondott a polgármester, a munkaviszonya augusztus 31-ével megszűnt, azóta megbízott polgármesterként az alpolgármester vezeti a település mindennapi életét. A polgármesteri tisztségért három jelölt várja majd a szavazópolgárok voksait: Halász Bertalan Zoltán, Dancs Ákos, Pólyán Csaba.

Nyírpilisen feloszlatta magát a képviselő-testület, így a polgármester személye mellett négy önkormányzati képviselőt is kell választaniuk a szavazásra jogosult állampolgároknak. A polgármesteri tisztségért három jelölt indul – Beri Márk, Buzás Jánosné, Szarka György –, a négy képviselői helyért pedig tizennégy egyéni listás jelölt indul a december 11-i választáson. Az olvasóink most csak két nyírpilisi polgármester-jelölt terveit, elképzeléseit találják portálunkon, ugyanis Beri Márk nem élt azzal a lehetőséggel, hogy ismertesse programját.

Nyírpilis egyéni képviselő-jelöltjei: Balczó Elemér, Baráth Károlyné, Beri József, Beri Karolina, Beri Zsolt, Berki István, Csiki László, Dudás Pál, Kiss Ágnes, Kozák Györgyné, Lakatos Erik, Márton Annamária, Nagy János, Turgyán Rudolf.

Dancs Ákos (Benk, független):

– Megtartanánk a közmunkaprogramot és képzésekkel segítenénk a dolgozókat, hogy előre tudjanak lépni. Benknek szüksége van a közmunka programban dolgozó emberekre és arra a hozzáadott értékre, amit ők tesznek a faluért. Az önkormányzat anyagi lehetőségeihez képest az iskolakezdési és lakhatási támogatás, a Bursa Hungarica ösztöndíjat emelni kellene. Felújításra szorul a Tiszára vezető két út. A buszmegállóinkat szebbé, modernebbé kellene tennünk. Fejleszteni kell a mezőgazdasági utakat. Egy ligetes pihenő parkra is szükség van a fiatal és az idősebb korosztály számára egyaránt. Egy közösségi tér kialakítása is a célom a lakosság szabadidős tevékenységei számára. Régóta igény egy parkoló kiépítése a temetőnél. Kérvényezném a Benk és Mezőladány közötti útszakasz felújítását a közlekedési feltételek javítása érdekében. Egységesíteni szeretném az utcaképet is. Falugazdászként fontosnak tartom, hogy minden segítséget megkapjanak a gazdálkodók, polgármesterként is segíteném őket a falu minden lakójával együtt.

Dancs Ákos

Halász Bertalan Zoltán (Benk, független):

– A Benken élő emberek számára ismeretes, hogy jelen esetben főállásom mellett Benk település megbízott polgármestereként végzem feladataimat szeptember 1-től mint alpolgármester. Feleslegesen nem akarok ígérgetni, hiszen mint oly sok településre, Benkre is igaz napjainkban, elsősorban túlélni kell tudni a mostanra kialakult válságos helyzeteket. Fő feladatomnak tartom, hogy a település gazdasági biztonsága megmaradjon, különösen fontosak a rezsiszámlákra történő kifizetések. Mint ahogyan tettem eddig is, azon leszek, hogy a munka nélkül maradt emberek legalább a közmunka programokban rész tudjanak venni, azonban hozzáteszem, hogy ez esetben mindenképpen szükséges néhány dologban változtatnunk. Meggyőződésem, hogy hosszú távon ezt a megbízatást kizárólag főállásban lehet tisztességgel ellátni. Továbbra is vallom, hogy ígérni bármit is nagy butaság lenne, de minden olyan lehetőséget, amely a települést és a településen élő emberek javát szolgálja, mindenképp támogatni kívánom.

Halász Bertalan Zoltán

Pólyán Csaba (Benk, független)

– Jelenleg a Záhony Kistérségi Társuláshoz tartozó Mándoki Szociális Központban dolgozom, ahol Tiszamogyorós Község Önkormányzatához tartozó falugondnoki feladatokat látom el. Végzettségemet tekintve szakképzett mezőgazdász és falugondnok vagyok. Polgármesteri ambícióim is innen erednek, hiszen jól ismerem egy település működését. Mindennapi munkavégzésem során folyamatosan felügyelem a közfoglalkoztatási program előrehaladását és ismerem a szociális segítség nyújtási rendszer minden elemét, az idősek megsegítésén túl az kis óvodás gyermekekig. Tudásomat nagyban tudnám hasznosítani Benk község fejlődésének előmozdítása érdekében. Programom fő elemekben tartalmazza a szociális-háló fejlesztését, értékteremtő közfoglalkoztatás megteremtését, a Magyar Kormány által meghirdetett pályázatok kiaknázását az infrastrukturális fejlesztéseken túl a közösségi programok megszervezéséig. Célom egy élhető, a 21. századnak megfelelő településkép kialakítása.

Pólyán Csaba

Buzás Jánosné (Nyírpilis, független):

– A polgármesteri programomat két alapgondolat köré szeretném felépíteni: együttműködés és fejlődés minden mennyiségben!

Fontos értékelni, hogy mi minden történt az elmúlt időszakban, fontos levonni a tanulságokat. Múltat nem lehet építeni, csak a jövőt. Közös jövőnk építéséhez ajánlok együttműködést mindenkinek a megválasztásom esetén. Hangsúlyozom, hogy szeretnék minden nyírpilisi lakosra odafigyelni a pici gyermektől a legidősebbekig. Élhető és vonzó falukörnyezetet szeretnék kialakítani. Jó partnerséget szeretnék továbbra is fenntartani az egyházközségekkel, a településünkön jelen lévő alapítványokkal. A betegekről, a megfelelő egészségügyi ellátásról, az idősekről továbbra is fontos gondoskodnunk. Gazdaságosan kell működtetni önkormányzatunkat és az intézményeinket. A céljaink csak akkor valósulhatnak meg, ha mindannyian egy irányba haladunk és összefogunk. Egy biztos: új idők jönnek! Ha előre akarunk jutni, mindenkire szükségünk van és össze kell dolgoznunk mindenkivel. Az ellenségeskedésnek, ami településünket jellemzi, véget kell vetnünk. Vallom: „A becsületesség a legjobb politika.”

Buzás Jánosné

Szarka György (Nyírpilis, független):

– Én az energiaifejlesztésben látom a jövőnket meghatározó biztonságunkat: ehhez kell egy nemzetközi szakmai és erkölcsi tapasztalattal rendelkező szakember, aki képes lenne mindezt gazdaságilag felépíteni. Polgármesterként erre törekednék, építve a közgazdász-bankári munkámra. A terveim szerint mindenkinek ingyenes áramot biztosítanék. A nagycsaládok számára szintén ingyen lenne a gyógyszerellátás. Az egészségügyi ellátás és a gyógyszerellátás szintén ingyen lenne az idős embereknek, a betegeknek, a rászorulóknak. A továbbtanulási lehetőségekhez hosszú távon mindenki támogatást kapna. Fontosnak tartom a munkahelyteremtést külföldi befektetők bevonásával. Fontosnak tartom, hogy a községben az uzsoráskodást, a szegénységet, az analfabétizmust közös erővel felszámoljuk, illetve teljesen megszüntessük. A sportélet mellett a kulturális életet is fejlesztenünk kell, legyen az akár hagyományos tánc vagy éppen éneklés. A falu fejlesztése érdekében szükség van infrastrukturális fejlesztésekre. Egy új bölcsőde is nagyon kell a településnek, hogy az édesanyák visszamehessenek dolgozni. Polgármesterként szeretném elérni, hogy soha többet ne legyen gyűlölet a helybeliek között.