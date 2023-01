A „mi leszel, ha nagy leszel?” kérdésre, talán óvodában tudunk határozott választ adni: űrhajós, boltos, orvos, fodrász, ninja, virágárus, tűzoltó, királylány. Ebben az életkorban még egyszerűnek és egyértelműnek tűnik a felnőtt lét elviselhetetlen könnyűsége. Azonban az iskolaválasztással már elkezdődik az ember életútjának a kijelölése, ami a következő éveket meghatározza. A személyiség, a képességek, a családi háttér, a közösség, a munkaerőpiac szükséglete és a társadalmi struktúra mind mind nagy nyomással nehezedik a gyerekek és a szülők vállára. A helyes pályaválasztás megbízható önismereten alapul, ennek pedig gyakran nincsenek birtokában a gyerekek még tizenévesen sem, az érdeklődési körük pedig még gyakran bizonytalan és kialakulatlan. Ráadásul a mai fiatalok fejlettsége, életritmusa más, mint tíz-húsz évvel ezelőtt. Sokkal korábban foglalkoztatják olyan kérdések, fogalmak őket, amelyek az előző generációt csak sokkal későbbi életkorban. Mindehhez természetesen hozzájárul a modern technika, a kitárult világ, a hihetetlenül gyors információcsere. A gyakran kritizált, elkényeztetett, önállótlan, „kockanemzedék” nagyon nehéz helyzetben van. Gyakori hiba a közép vagy felsőoktatásba való jelentkezéskor, hogy az alapján hozzák meg a döntést, hogy melyik tantárgyból vannak jó jegyei a diákoknak, vagy családi hagyomány alapján választanak. Sok szülő már a gyermekük születése előtt eldönti, hogy milyen pályára szánja, és elképzelésüket következetesen véghez is viszik. Sajnos ez gyakran nem hozza meg a várt eredményt, és esetleg szorongó, kiégett és frusztrált kis-felnőttekké válnak a gyerekek.

S bár az iskolaválasztás nem mindig jelent visszavonhatatlan döntést, de sok csalódást lehet megspórolni, ha időben fordulnak segítséghez. Több helyen működik a pályaválasztást segítő tanácsadó, az interneten is találhatóak hasznos tesztek, illetve a Családbarát Magyarország Központ kifejezetten a szülőknek szervez ingyenes pályaorientációs képzést Nyíregyházán is, amivel sikeresebben indíthatják el a megfelelő úton a diákokat. Megkérdeztük Annus Gábort, a Családbarát Magyarország Központ szakmai igazgatóját, hogy milyen szempontokat vegyenek figyelembe a diákok, a szülők, ha iskolát választanak?

– A kiindulópont: mi az, ami a diák érdeklődése, képessége szerint a leginkább előnyös, hiszen ez egy irány, amitől a későbbiekben el is lehet térni, módosítani lehet rajta. Ma már többféle iskolatípus érhető el egyre szélesebb körben és földrajzilag is szórtabban, mint a mai szülők gyerekkorában. A „klasszikus” 8+4 évfolyamos képzés mellett már lehet gondolkodni a 8, illetve a 6 osztályos középiskolában is, illetve akár olyan iskola is van, ahol mind a 12 osztályt egyben tudja a gyermekünk kijárni. Az iskolaválasztás során nagyon fontos szempont, hogy ne a szülők akarják teljesen eldönteni, milyen utat válasszon a gyerek, hanem közösen hozzák meg a döntést a gyermek igényeit és az objektív lehetőségeket figyelembe véve! A Családbarát Magyarország Központ Együtt könnyebb! képzése is ebben tud segítséget nyújtani, a szülők számára olyan eszközrendszer alapjait adja, olyan

technikákkal ismerteti meg őket, amelyekkel a saját gyermeküket tudják segíteni a döntésben. Nem helyette, vele együtt – hangsúlyozza a szakmai igazgató.

Mikor és hogyan érdemes elkezdeni a keresést?

– A megfelelő iskolában való gondolkodást nem lehet elég korán kezdeni, de nem is szabad túl hamar véglegesíteni a fejünkben. Az iskolák is változnak, és a fiatalok is. Lehet, hogy mire elér a felvételi évéhez, már más fogja érdekelni őt, mint alsósként: már nem tűzoltó szeretne lenni, hanem a magyar irodalmat és a történelmet szeretné alaposabban megismerni. Manapság az egyik legnagyobb és legaktuálisabb információforrást az internet nyújtja, ahol több szakmai oldalt is megismerhetnek a szülők. Emellett érdemes szűkíteni is a keresést, hacsak nem valamilyen nagyon speciális továbbtanulás van tervben, például a napi utazási idő csökkentése is lehetséges szempontként merülhet fel, ezért célszerű körbenézni a lakóhelyünk körül is.

– Fontos azonban azt is szem előtt tartani, hogy otthon, az asztal és a számítógép biztonsága mellől nem biztos, hogy pontosan átlátjuk, tudjuk, hogy egy-egy szakmabemutató filmben vagy érdekes cikkben elhangzott érdekes információ mit is jelent. Ezért mindenképpen javaslom, hogy személyesen is, saját élmény formájában is érdemes megismerkedni a szakmák és a munka világával. Erre kiváló lehetőségeket biztosítanak a pályaválasztási kiállítások, a szakmabemutató rendezvények, de akár az is, hogy egy-egy ismerőssel, családtaggal a fiatal elbeszélget a szakmájáról, munkájáról. Ehhez viszont fel kell kelteni a gyermek érdeklődését, motivációját, és tudnia kell azt is, hogy milyen információkra kérdezzen rá. Ebben az elő- és felkészítésben a családnak szintén nagy szerepe lehet – emelte ki Annus Gábor.

Hogyan érdemes a begyűjtött információt áttekinteni és mérlegelni?

– Az információk hiánya legalább annyira bosszantó tud lenni, mint a túlzott sokasága. Nem egyszerű ezekben eligazodni, a különféle pályaválasztási, pályaorientációs oldalak mindenféle iskolai rangsorokat kínálnak. Kalkulálhatunk a gyermekünk hozott és elért pontjaival, hol milyen eséllyel veszik fel, de olvashatunk szülői és szakmai véleményeket is, amelyek tovább árnyalják a képet a leendő iskolával kapcsolatban.

– Ha elbizonytalanodunk, érdemes lehet pályaválasztási tanácsadót felkeresni, aki nemcsak a gyermekünk érdeklődését, készségeit és képességeit segít rendszerezni és feltárni, hanem jól ismeri az iskolatípusokat és a területén működő konkrét iskolákról is további hasznos információkkal rendelkezik. Az általános iskolai tanárokhoz is lehet jó szívvel fordulni, ők is tudnak segíteni, az információink rendszerzéséhez szempontokat nyújtani. Amit ajánlani lehet mindenkinek, hogy a leginkább vágyott és megcélzott iskolákba a gyerek a szülőkkel együtt menjen el személyesen, nézzék meg, ismerjék meg a légkört, a körülményeket. Ezekre tökéletes alkalmakat teremtenek az iskolák által meghirdetett nyílt napok.

– Ami igazán jó lehetőséget kínál manapság, az az átjárhatóság az egyes iskolatípusok között, az iskolarendszer rugalmassága. Azaz egy gimnáziumi képzést követően is lehet szakmát tanulni, akár felsőoktatásban, de középszinten, iskolarendszerben és azon kívül is, vagy munka mellett, illetve nappali képzésben. Ez fordítva is igaz, egy technikumot választva a fiatal érettségit szerez és emellett szakmát is tanul, és ezt követően is elérhető számára a felsőoktatás. Ha az érettségit nem szerzi meg gyermekünk a középiskolában, a szakmájában végzett munka mellett később is lehetősége lesz rá, és felnőttként is tanulhat tovább. Látható, hogy nem könnyű - ma sem - gyereknek, fiatalnak lenni, ahogy szülőnek sem; de a különféle iskolatípusok és lehetőségek, átjárhatóságok útvesztőjében is segít a Családbarát Magyarország Központ képzése.

Miért tartja fontosnak a szülőkre is fókuszálni?

– Az iskolák fontos szerepet töltenek be a pályaválasztás terén, mindemellett a szülői támogatás nélkülözhetetlen, hiszen a szülők azok, akik a legjobban ismerik gyermeküket, a leginkább egyénre szabott támogatást tudják biztosítani nekik. Látjuk azokat az erőfeszítéseket, amiket a szülők hoznak a gyermekeik önálló életének elindításáért, és a képzési programmal ezen eszköztár bővítését, tudatosabbá tételét szeretnénk támogatni, mert eddig még nem kerültek be az életpálya-építési fejlesztések fókuszába. Programunk erre reflektál, ennek során központi szerepet szánunk a szülőknek a pályaorientációs folyamatban. Sok pozitív visszajelzést kaptunk már eddig is, hiszen tavaly novembertől 8 csoportban 79 ember végezte eddig el a képzést. Nyíregyházán januárban indult egy csoport, ami nagyon gyorsan betelt, így még február 21-én is indítunk egyet, amire a Családbarát Magyarország Központ honlapján lehet jelentkezni. A képzés célja, hogy felkészítse az általános és középfokú iskolában tanuló fiatalok szüleit gyermekük pályaorientációjának minél tudatosabb támogatására. Fontosnak tartjuk, hogy a szülők ismerjék meg a pályaorientáció és a pálya-/iskolaválasztás közötti különbségeket, szerezzenek rálátást a pályaorientáció komplex folyamatára. A képzés tudatosítja és technikákkal segíti az önismeret szerepének megerősítését a pályaválasztási döntés előkészítési folyamatban, számos információforrással biztosítva a szülőket, hogy maguk is még inkább támogatni tudják ebben gyermeküket, hogy naprakész ismeretekkel rendelkezzenek a szülők a jelenlegi továbbtanulási utak, munkaerőpiaci elvárások vonatkozásában. Jó ha birtokában vannak olyan információforrásoknak, amelyek az önismeret fejlesztését, a továbbtanulási lehetőségeket és a munkaerőpiaci jellemzőket megbízhatóan közvetítik. Emellett érzékenyíti is a szülőket arra, hogy melyek azok a lehetséges szülői tevékenységek, feladatok, amelyek segítségével a gyermekük életkori sajátosságainak megfelelően, hatékonyan segíteni tudják az életpálya-tervezési folyamataikat.

Lengyel Nóra