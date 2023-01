– Az elnök, Májer Józsefné röviden, tömören beszélt az éves tevékenységükről, amely sok sikerrel is járt, hiszen az Öreg Fiúk énekkar citerakíséretes előadása Kiemelt Arany Minősítést kapott Csopakon, a Balatoni Randevún. Ám ez csak egy a sokból, hiszen számos helyen megfordultak különböző műsorokkal.

– A település polgármestere is megköszönte a nyugdíjasok munkáját, az elnöknek pedig külön virágcsokorral gratulált. Megérdemelten tüntette ki az egyesületet a megyei közgyűlés is, hisz aktív, sokoldalú munkájuk példamutató tudatta lapunkkal Ákli Mártonné. Az Őszi Levél Nyugdíjas Egyesület vezetője hozzátette: nagyon jól érezték magunkat az ünnepségen, még a tombolasorsolásnak is úgy örültek, mint a gyerekek.

– Senki nem tért haza üres kézzel, mivel a vendéglátóink meglepetésajándékkal kedveskedtek nekünk. Köszönjük a pócspetri nyugdíjasoknak a szívélyes vendéglátást, a kellemes, feledhetetlen napot, reméljük, ez a jó kapcsolat még sokáig megmarad közöttünk – hangsúlyozta a leveleki klub elnöke.

KM