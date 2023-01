1973. január 14., vasárnap

Változások Nyíregyháza térképén

Az új esztendő ismét jelentős változásokat hoz Nyíregyháza várostérképén. Teljesen átalakul a Tanácsköztársaság tér, megváltozik a Mártírok tere, de a Szabadság tér és a Zrínyi Ilona utca környéke is nagy átalakítások előtt áll. Ez utóbbi helyen az áruházépítés az első, de a kiskörút kialakításának munkái is megkezdődnek: már itt is bontják a régi épületeket.

Folytatják Jósaváros további építését, és a Homok tér környékén is új városrész alakul ki. Várhatóan az idén megoldódik a Vasgyár utca-Bethlen Gábor utca kereszteződésénél a közlekedés szempontjából legbalesetveszélyesebb csomópont ügye: már bontják a környező házakat, ahol az Ér-patak hídját szélesítik, hogy új csomópontot alakíthassanak ki.

A városépítés szempontjából 1973-ban is változatlanul az első helyen áll a lakásépítés. Az Északi nagykörút harmadik szakaszában (a Homok tér környékén) több, mint hatvan, Jósavárosban pedig háromszáz lakást építenek. A városközpontban két nagy lakóépület alapjait rakják le. Az egyik a Zrínyi Ilona utcai sávház, a másik a Szabadság tér 3-4. szám alatti lebontásra ítélt épületek helyére kerül.

A megyei könyvtár új szolgáltatása: újságolvasás mikrofilmről

Eddig gondot okozott a régi újságok, folyóiratok iránt érdeklődőknek, kutatóknak, szakdolgozatíróknak, helytörténeti gyűjtőknek, hogy nem voltak hozzáférhetők a megyében megjelent régi folyóiratok és újságpéldányok. Ezért határozta el az elmúlt évben a megyei könyvtár, hogy mikrofilmtárat létesít. Az Országos Széchényi Könyvtár ugyanis a mikrofilmprogram során lefilmezi az országban megjelent komplett újság- és folyóiratpéldányokat, így a Szabolcs-Szatmárban kiadott sajtótermékeket is.

Eddig a Nyírvidék 1882-től 1932. december 31-éig terjedő példányai kerültek filmszalagra, ötvennyolc tekercsen. Ebben az évben a teljes Nyírvidékről elkészül a mikrofilm 1944-ig, majd a Magyar Népről, a Szabolcsról és több, Mátészalkán megjelent újságról kerül teljes mikrofilmanyag a megyei könyvtárba.

A megyei könyvtár által megvásárolt mikrofilmeket az olvasók bármikor igénybe vehetik és a két - egyenként 15 ezer forint értékű - leolvasógép segítségével "fellapozhatják" az éppen keresett újságpéldányt. Az új szolgáltatást már ebben az évben bevezetik, egyelőre a Nyírvidék régebbi számai, majd a többi újság is olvasható mikrofilmről. Tavaly egy olvasókészüléke volt a könyvtárnak, az idén az Országos Széchényi Könyvtártól ajándékként egy újabb leolvasógépet kaptak.

Az ország legnagyobb zsákgyára Nagyhalászban épült fel

A szövőüzemben 120 szovjet gyártmányú szövőgépet helyeztek üzembe. A gépek próbajáratása után az új gyár 10 millió zsákalapanyagot és zsákot készít majd hazai és exportmegrendelésre.

1993. január 14., csütörtök

Szökevények Bökönyben

- "Körül vannak véve, adják meg magukat, a menekülésre semmi esélyük!" - hangzott el január 13-án délelőtt Bökönyben. Kis idő múlva egy családi ház padlásáról tarkóra tett kezekkel három fiatalember bújt elő. A lábuk, mint a citerahúr, úgy remegett. A rendőrség elfogta, majd Debrecenbe szállította őket a katonai ügyészségre.

Az előzmény volt, hogy a megyei rendőr-főkapitányságra bejelentés érkezett: Bökönyben egy épület tetőterében három szökött, bűncselekményt elkövetett honvéd barikádozta el magát.

- Az MRFK különleges egységének bevetésére volt szükség - tájékoztatott Tamás György Lajos alezredes, a megyei rendőr-főkapitányság közbiztonsági igazgatója. - Az épületet körülzártuk, s megkezdődött az elfogásuk.

Kiderült, a három férfi hétfőn hajnalban a debreceni katonai fogdából oldott kereket. Bökönyben - egyikük hozzátartozójánál - próbáltak meghúzódni, s külföldre készültek. A rendőri intézkedésre ellenállás nélkül megadták magukat. Személyi sérülés nem történt, fegyver nem volt náluk.

A falumúzeum egyik legszebb épülete lesz a tivadari harangtorony

Hamarosan megkezdik a XIII. században Felső-Tisza-vidéki stílusban épült, de 1936-ban lebontott tivadari harangtorony másolatának építését a sóstói Múzeumfaluban.

Az anyag nemrég érkezett meg, román ácsok fogják összeállítani. A nagyszekeresihez hasonló, tizenöt méter magas torony a falumúzeum egyik legszebb épülete lesz.

2003. január 14., kedd