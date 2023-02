A civil szervezetek, önkéntesek munkájának elismerése és népszerűsítése a célja a civilek napjának, melyet 1997 óta ünnepelnek. A különféle alulról jövő kezdeményezések, a közösségért elszántan tenni akaró emberek az önkormányzatok és intézmények munkáját is megkönnyítik, hiszen tevékenységükkel jelentős terheket vesznek le a vállukról.

A Rejtett Kincsek Down Egyesületet érintett családok indították útjára két és fél évtizeddel ezelőtt. Kisari Károly, a szervezet elnöke szerint éppen ettől autentikus, hiszen leginkább a szülők látják, mire lenne a legnagyobb szükségük a Down-szindrómával és más fogyatékkal élő gyermekeknek és felnőtteknek.

– Az, hogy a szülők aktivizálódnak és civilként tesznek magukért, egyfajta öngyógyító folyamat, amivel nemcsak a saját, hanem egy csoport nehézségeire fókuszálnak. Ma minden hat-hétszázadik baba Down-szindrómával születik, és vannak olyan egyedi problémák, amivel csak az érintett családok találkoznak, egy jogalkotó vagy állami szervezet nem tapasztalhat meg. S talán éppen ezért a szolgáltatásainkkal az ellátott területek olyan réseit fedhetjük le, amik a nagy rendszerek összeéréséből kimaradnak. Ha pedig több szakágnak kell egy időben együtt dolgoznia, a civilek kapcsolatsegítő, folyamatindító szerepet tölthetnek be. Olyan ez, mint a tűzrakás – magyarázta Kisari Károly –, akkor lobban fel a láng, ha térben és időben minden adott hozzá. Az az erős motiváltság pedig, ami egy ügy megoldása érdekében a civil szervezeteket jellemzi, megteremti és biztosítja a közeget, ahol ez a tűz meggyulladhat.

Csak az érintettek érthetik

– Rengeteg olyan embernek segítünk, akik egészségkárosodást szenvedtek, és büszkén mondhatom, hogy immár 1981 óta fordulhatnak hozzánk az érintettek. A mozgássérülteknek nagyon nehéz érvényesülni a munkaerőpiacon, ezért a foglalkoztatásban is támogatjuk őket – árulta el lapunknak Kovács Károly, a Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesületének elnöke. Hozzátette: a munkán túl különféle kézműves foglalkozást is tartanak.

– Sok mozgássérültnek a szaktanácsadás is óriási segítség, gyakran fordulnak hozzánk az akadálymentesítéssel kapcsolatos kérdésekben is. Az egészséges emberek el sem tudják képzelni, mennyire fontos mindez, mivel egy magasabb padka is komoly gátat jelenthet a mozgássérültek mindennapi közlekedésében. A tevékenységünk nagyon sokrétű, ráadásul a segítőink többsége is mozgássérült, így pontosan tudják, milyen nehéz a hozzánk fordulók helyzete. a különféle segédeszközökhöz is egyre nehezebb hozzájutni, ráadásul azt is meg kell mutatni az érintetteknek, hogyan kell ezeket használni. Az egyesületünk az egész megyében tevékenykedik, ami különösen fontos, hiszen a kisebb falvakban élő mozgássérültek gyakran nem is tudják, milyen lehetőségek állnak előttük – hangsúlyozta Kovács Károly.

A jövőnk miatt is fontos

– Tavaly ünnepeltük fennállásunk 40. évfordulóját, amit egy nagyszabású kiállítással koronáztunk meg a Sóstói Múzeumfaluban – ezt már Szakady Kincső, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Népművészeti Egyesület elnöke mesélte lapunknak. Az egyesület fáradhatatlanul dolgozik azon, hogy a megyénk kultúrájának egyik alapkövét képező mesterségek fennmaradjanak, és azokat minél szélesebb körben ismerjék meg az emberek.

– Kovácsok, fafaragók, szövők, bőrművesek, csipkeverők, nemezkészítők és kosárfonók munkáit is megismerhetik nálunk az érdeklődők, köszönhetően a széles körű tagságnak. A régi mesterségeket sajnos egyre kevésbé ismerik az emberek, de a munkánk során és a rendezvényeken igyekszünk eloszlatni a tévhiteket. Próbáljuk a népművészetet visszacsempészni az emberek hétköznapjaiba. A kézműves foglalkozások és bemutatók sokakban ébresztenek szép emlékeket, gyakran halljuk, hogy „a nagymamám, nagypapám foglalkozott ilyesmivel”, és ez mindig jó érzéssel tölti el az alkotót – emelte ki Szakady Kincső.

A népművészet a hagyományőrzés és a múlt értékeinek ápolásán túl a jövőnk miatt is fontos. Sajnos egyre több kutatás világít rá arra, hogy romlanak a gyermekek finommotorikus képességei. A világméretű problémának több oka is van, de a szakértők egyetértenek abban, hogy a technológia fejlődésével párhuzamos a gyermekek túl korán kezdenek el különféle mobil eszközöket használni. Folyamatosan tűnnek el az édesapák, nagyapák otthoni műhelyei, ahol korábban a csemeték is sürögtek-forogtak, és érdeklődve figyelték, kipróbálták az egyes szerszámokat.

– A magot el kell vetni – egy apró lépés is elég, hogy felkeltsük a gyermekek érdeklődését, és máris kiszakíthatjuk őket a virtuális térből, fejleszthetjük őket. Ezért is hasznosak a szakköreink, kézműves foglalkozásaink, amiket a hét minden napján tartunk: hétfőn csipkeverés, kedden nemezkészítés, szerdán szövés, csütörtökön fafaragás, pénteken pedig kosárfonás várja az érdeklődőket.