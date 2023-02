Mint arról korábban beszámoltunk, pénteken újranyitott a nyíregyházi élményfürdő.

– Az elmúlt hétvégén szombaton és vasárnap 600-600 vendég fordult meg a komplexumban – tudtuk meg Podlovics Lajostól, a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. vezérigazgatójától. Mint ismert a fürdő karbantartása során többek között szigetelték, festették és megtisztították a medencéket, átvizsgálták és szükség szerint javították a csúszdákat, valamint korszerűsítették a világítást is.

– A vendégek körében igen népszerű finn szaunát is teljeskörűen felújítottuk, itt jegyezném meg, hogy a szaunaprogramjaink is népszerűek, előre megváltott szaunajeggyel vehetők igénybe, előzetes regisztrációhoz kötöttek.

Regisztráció szükséges

A programokra regisztrálni, valamint a részvételre jogosító zsetonokat átvenni a fürdő pénztáraiban személyesen lehet, legkésőbb a program megkezdése előtt 30 perccel – hangzott el a fontos információ. A vezérigazgató kiemelte, a gyógyászati részleg szolgáltatási folyamatosan igénybe vehetőek, ott január 20-áig tartottak a karbantartási munkát.

KM