1992-től dolgozott lapunknál, innen vonult nyugdíjba 2017 márciusában. A vízügy és a honvédség volt a két fő szakterülete, a 2001-es beregi árvíz után a pusztításról és az újjáépítésről Élet özönvíz után címmel könyvet is írt. Szerette a vidéket, a vidéki embereket, mindenkivel azonnal megtalálta a közös hangot, és ahogy riportalanyai, mi, a kollégái is tiszteltük, becsültük. Munkáját számos díjjal elismerték, a legbüszkébb mégis a Sipkay-díjra volt, hiszen azt a szerkesztőség tagjai ítélték oda neki. A „Kelet” volt a második otthona, és bár közel hat éve nyugdíjba vonult, a régi kollégáival továbbra is jó kapcsolatban maradt. Gondolatait, szellemiségét a cikkei őrzik, az emlékét pedig mi, a lap dolgozói. Györke László temetése február 9-én 10 órakor lesz a Nyíregyházi Északi temető főbejárati ravatalozójából református szertartás szerint.