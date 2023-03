– A Fitt-Város május elsején 10 órától minden korosztály számára kínál érdekes programokat. Az esemény célja a sport, a mozgás és az egészséges életmód népszerűsítése mellett az elérhető gazdag sportolási lehetőségek bemutatása – mondta a pénteki sajtótájékoztatón dr. Kovács Ferenc. Nyíregyháza polgármestere hozzátette, hogy a Mozdulj Nyíregyháza programsorozaton több ezren vesznek részt, s 10 év után sincs megállás. – A covidos évek után még inkább jobban oda kell figyelni az egészségmegőrzésre, a testmozgásra. Az elmúlt 10 évben azonban nem csak a Mozdulj Nyíregyháza adottsportolási lehetőséget a helyieknek.

– Az elmúlt évtizedben az erdei tornapályán kívül már 27 szabadtéri kondipark várja az edzeni vágyókat, rekortán futópályák épültek, és 80 kilométernyi kerékpárút-hálózaton tekerhetünk, megszereztük az egykori Buszacsa épületének tulajdonjogát, majd teljesen felújítottuk, és rengeteg meccs és rendezvény méltó és népszerű helyszíne a Continental Aréna – részletezte a fejlesztéseket dr. Kovács Ferenc.

Fotós: Gazdag Mihály

– Megépítettük az uszodát, a jégpályát, az atlétikai centrumot – folytatta a városvezető –, készül a városi stadion, hátra van még a tenisz centrum, ahol kisebb felújításokat végeztünk, de nagyszabású tervvel is készülünk. Úgy gondolom, hogy a városi sport infrastruktúra nagyon jól működik városunkban. Ráadásul sok izgalmas sportrendezvényen is részt vehetnek az emberek, és célunk, hogy a következő 10 évben közösen tegyük még nagyobbá Nyíregyháza sportéletét.

Aktív város

Kőhalmi Richárd, a Nyíregyházi Sportcentrum ügyvezetője árult el minden részletet, mert sok meglepetéssel is készülnek május elsejére.

Fotós: Gazdag Mihály

– Az aréna és az uszoda parkolójában izgalmas versennyel kezdődik a nap, a Sportcentrum sportolói az ország legnagyobb, 40 méteres, az Exatlonhoz hasonló akadálypályáján mérkőznek meg egymással, majd a városrészek bajnokságát rendezzük meg. Emellett 10 órától a Sportcentrum, és a város szakosztályai, egyesületei sportági bemutatót tartanak, ahol minden korosztály megtalálja a számára érdekes lehetőségeket. Várjuk a családokat, a fiatalabbakat és idősebbeket, akiknek ulti- és sakkversennyel is készülünk, valamint egészségügyi szűrésekkel is várjuk a programra kilátogatókat. Mindent ki lehet próbálni, és reméljük, sokan kapnak kedvet a mozgáshoz – jegyezte meg az ügyvezető. S persze a mozgás mellett az egészséges életmódot és táplálkozást is népszerűsítik a rendezvényen.

Pecsétgyűjtő akció

Érdemes kipróbálni több sportágat, mert mindegyik után pecsétet lehet összegyűjteni a résztvevőknek, a tombolasorsoláson pedig értékes nyereményeket sorsolnak ki. A nap végén Rubint Réka alakreform edzése vár mindenkit.

– Terveink szerint reggel 8-tól 14 óráig ingyen vehetik igénybe az uszoda szolgáltatásait a helyiek, természetesen a befogadóképességet figyelembe véve – mondta az ügyvezető.