Soha nem volt még ekkora a vármegyeszékhely költségvetése: a főösszeg 92,886 458 428 milliárd forint. A büdzsé a törvényi előírásoknak megfelelően készült el, és az előző évihez képest jóval magasabb összeget tartalmaz. A nehéz gazdasági környezet és az elszabaduló energiaárak mellett a városvezetés célja továbbra is település, a közszolgáltatások biztonságos, takarékos, racionális működtetése.

Mi élvez elsőbbséget, van-e fontossági sorrend a feladatköröket illetően?

– Ebben az esztendőben is prioritást élvez az gazdaságélénkítő beruházások feltételeinek, ezen belül pedig a színvonalas munkahelyeknek a megteremtése, eközben pedig alapvető teendő a városüzemeltetés megfelelő szintű biztosítása. A stabil, feszes, jól átgondolt gazdálkodásnak köszönhető, hogy jelentős tartalékkal rendelkezünk. Az elmúlt tíz évben Nyíregyháza hatalmas fejlődésen ment keresztül. A közlekedési, intézményi, turisztikai, zöldfelületi fejlesztések mellett mára az egyik legfontosabb küldetésünk a fiatalok itthon tartása, az ehhez szükséges feltételek javítása, a vonzerőnk növelése lett.

A W-Scope és a Boysen Battery Components Hungary Kft. már letette a voksot a város mellett. Mi győzhette meg a befektetőket?

– Az új beruházások nemcsak Nyíregyházának nyit új távlatokat, hanem a vármegye és a régió gazdasága szempontjából is kiemelt jelentőséggel bírnak. Jelentős munkahelyteremtéssel, beszállítói, szolgáltatói igényekkel járnak, ezek pedig hozzájárulnak a helyi gazdaság fejlődéséhez. Növeli a versenyképességünket, és komoly lakosságmegtartó ereje is van annak, hogy a befektetők bennünket választottak. A Déli Ipari Parkunk folyamatban lévő fejlesztése Magyarországon a legjobban előkészített iparfejlesztési területnek számít. Az egykori 127 hektáros ipari parkot több mint 500 hektárral bővítettük. Elkészültek a szükséges régészeti, talajmechanikai, lőszermentesítési vizsgálatok, elindult a közüzemi infrastruktúra fejlesztése is. A májusi kormányhatározat 22,7 milliárd forintot biztosított a villamosenergia-kapacitás növelésének kiépítésére. Azóta a kormánytámogatás mértéke megemelkedett, így az első ütemben, 184 MVA épül ki 33,8 milliárd forint ráfordítással.

Dr. Ulrich Attila, Nyíregyháza alpolgármestere, Jászai Menyhért, Nyíregyháza alpolgármestere, Ko Kyung Hwan, a W-Scope ügyvezető igazgatója, dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere és Halkóné dr. Rudolf Éva, az önkormányzat gazdasági és tulajdonosi bizottságának elnöke

Fotós: Dodó Ferenc

A dél-koreai W-Scope első európai üzemében szeparátor fóliákat fog gyártani. Már javában építkeznek a 82,5 hektáros területen. A mintegy 290 milliárd forint értékű beruházás jóvoltából 1200 új munkahely jön létre. Ez a városunk történetének egyik legjelentősebb beruházása.

A német Boysen Battery Components Hungary Kft. is a Déli Ipari Parkban valósítja meg a vállalat első nemzetközi beruházását. Ez lesz a 28., és egyben a legnagyobb telephelye. Elektromos autókhoz alkatrészeket, takaró-tartólemezeket gyártanak a 60 milliárd forintos beruházásnak köszönhetően, és ezzel 400 új munkahely létesül. Mindkét cég 2025-ben kezdi meg a termelést.

Ez a két beruházás nagy jelentőséggel bír az egész régió számára a foglalkoztatás bővülését, az új munkahelyek számát illetően. A gazdaság fejlődése, a beszállítói, szolgáltatói szektor lehetőségeinek növekedése is garantált.

Új dimenziók nyíltak meg a közlekedésben az útfejlesztésekkel, az útépítésekkel, a folyamatban lévő beruházások pedig tovább javíthatják a feltételeket e téren.

Az elmúlt esztendőben zárult az a projekt, melynek köszönhetően 38 földútból épülhetett aszfaltozott út és további 5 utca újult meg. Ehhez a nagyszabású útfejlesztéshez 5 milliárd forint kormányzati támogatás érkezett. Modernebb lett a belvárosban a Szarvas, a Szent István és a Széchenyi utca, folyamatban van az Ipari Park bekötő útjának és a Szélsőbokori útnak a fejlesztése, és a Tiszavasvári út–Derkovits utca csomópont bővítése is. A NIF Zrt. beruházásában a nagykörút délnyugati szakasza négysávos lesz 2024 tavaszára. Jelentősen átépül a vasútállomás környéke az intermodális csomóponttal, melynek célja, hogy a közúti és vasúti közösségi közlekedés összekapcsolódjon. Egy másik nagy projektünk a Tokaji út aluljáró tervezése, ez is folyamatban van.

Együttműködési megállapodás fűzi szorosabbra a kapcsolatot Nyíregyháza és Debrecen között. Miben nyilvánul meg ez a gyakorlatban?

– Például abban, hogy folyamatban van Debrecen és Nyíregyháza között a vasútfejlesztés tervezése. A döntéshozók kiválasztották a nyomvonalat a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűnek nyilvánított 4-es számú főútnak a két vármegyeszékhelyt összekötő szakaszának a 2x2 sávosításához. Ezek a nagyszabású fejlesztések további térségi fejlesztéshez járulnak hozzá, ennek két motorja Debrecen és Nyíregyháza.

Az idei esztendő első közgyűlésén fogadták el a város költségvetését, ahol kiderült, hogy soha nem volt még ekkora a vármegyeszékhely költségvetése, a büdzsé a törvényi előírásoknak megfelelően készült el, és az előző évihez képest jóval magasabb összeget tartalmaz

Fotós: KM/Gazdag Mihály

Milyen stádiumban van a külső körgyűrű bezárása a város körül?

Már készülnek a nyomvonaltervek Nyírszőlős és Nyírtura között, és ennek meghatározó szerepe lehet a városunk jövőjét illetően. Nem pusztán a gazdaságfejlesztés szempontjából lesz óriási a jelentősége, hanem a munkaerő szállítása és utazása, valamint a városrészek és az agglomeráció közötti kapcsolattartás is lényegesen egyszerűbb lesz. Hatalmas lökést ad ez a turizmusnak is, hiszen Sóstógyógyfürdő a körgyűrűnek köszönhetően bármelyik irányból könnyen megközelíthető lesz.

A turizmus, az idegenforgalom, az energetika területén számos díjjal, elismeréssel büszkélkedhet az önkormányzat.

– A díjak, elismerések egyrészt visszaigazolásai annak, hogy a városvezetés komplex, egymásra épülő, egymást erősítő fejlesztéseket valósít meg, másrészt annak, hogy ennek a munkának konkrét, mérhető eredményei vannak. Erre minden nyíregyházi büszke lehet.

Az önkormányzatunk tavaly elnyerte az Energiahatékony Önkormányzat díjat. A Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit Kft. Virtuális Erőmű Programjában azok az önkormányzatok kaphatják meg a címet, amelyek a kész tervek és a benyújtott pályázatok mellett megvalósított energetikai beruházásokkal, így mérhető megtakarításokkal vagy mérhető megújuló energiatermeléssel rendelkeznek. Pontosan tíz éve, 2013-ban kezdődtek meg az intézményi energetikai felújítások Nyíregyházán. Mára már minden óvodát, bölcsődét, számos oktatási, kulturális és egészségügyi intézményt korszerűsítettünk energetikailag. Mindez nagyon sokat jelentett most az energiaválság idején.