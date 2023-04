Egymás után érkeztek a családok autóval és két keréken is szombaton a Nyír Plaza parkolójába. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Baleset-megelőzési Bizottság és az együttműködő partnerei tavaszi átállást segítő közlekedésbiztonsági napot tartottak, ahol közvetlenül a szakértőktől kaphattak segítséget az autósok a járművek tavaszi felkészítéséhez. A rendezvény célja ezúttal is az volt, hogy a közlekedésben jól felkészített, megfelelő műszaki állapotban lévő járművek vegyenek részt. A mobil műszaki vizsgaállomáson ingyen nézték át a szakemberek a gépkocsikat, különös tekintettel a fékek és a futóművek állapotára. A rendőrségi ellenőrző ponton kontrollálták az okmányok érvényességét, a világítóberendezéseket, a gépjárművek folyadékszintjeit, amit szükség esetén ingyenesen fel is töltöttek, a BikeSafe program keretében pedig a kerékpárokat lehetett a rendőrség rendszerébe regisztrálni.

Lapunk kérdésére Szikszai Tihamér rendőr alezredes, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Baleset-megelőzési Bizottság titkára örömmel mondta el, hogy idén is folyamatosan érkeztek a járművek.

– Minden autó bekerül a rendszerbe, amiben látható, alkalmas-e a jármű a közlekedésre, volt-e valamilyen hibája – részletezte az alezredes. – A hosszú évek tapasztalatával szemben ma minden jármű megfelelt a közlekedés szabályainak. A korábbi években sajnos az autók körülbelül negyven százalékának volt valamilyen hibája, természetesen ebbe bele kell érteni az apróbbakat is, például az egyik világító berendezés nem működött megfelelően. Ma azonban felkészült autók álltak fel a vizsgaállomásra. Természetesen azt szeretnénk, ha minél többen vennék igénybe ezeket a lehetőségeket, hiszen ilyenkor teljesen szankciómentesen, büntetés nélkül hívjuk fel a problémákra a figyelmet, és szakembereink tanácsot is adnak a hibajavításhoz – részletezte Szikszai Tihamér, és hozzátette: eddig csak két alkalommal fordult elő, hogy nem hagyhatta el a jármű a parkoló területét. Hibás volt a fékjük, ami nagyon balesetveszélyes, így tréler jött a járművekért.

Fontos a biztonság

Arra a kérdésre, hogy a tulajdonosok partnerek-e a hibajavításban, az alezredes elmondta, az egyik autó tulajdonosa egy idősebb hölgy volt, aki az unokákkal indult volna pár nappal később kirándulni, így nagyon megköszönte, hogy egy esetleges balesettől óvták meg.

– Azok a járműtulajdonosok, akik élnek az átvizsgálás lehetőségével, azért jönnek, mert szeretnék megfelelő műszaki állapotban tudni az autójukat. Nekünk pedig az a célunk, hogy azok is eljöjjenek, akik nem biztosak az autójukban. Szemléletformáló rendezvények is ezek az alkalmak, hiszen egymás mellett közlekedünk. Nemcsak átvizsgáljuk a járműveket, de beszélgetünk is a tulajdonosokkal az alapvető közlekedési szabályokról, a biztonsági öv, vagy a passzív biztonsági rendszer használatáról. Ha például én utasként hátul nem kötöm be magam, egy esetleges balesetnél akár meg is ölhetem az elöl ülőket, ha előre csapódok. Ha a hátsó utas azért szenved súlyos sérüléseket, mert nem volt bekötve, a sofőrt megbüntetik. Tehát egymásra is vigyázni kell, közös érdek, hogy betartsuk a szabályokat, és hogy szóljunk mindenkinek, aki szabálytalankodik, elfelejtette bekötni magát, vagy nem kapcsolta fel a lámpát. A közlekedés egy társas játék, közösen kell részt vennünk benne, segíteni és megóvni egymást – mondta a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Baleset-megelőzési Bizottság titkára.

Borsodból is érkezett egy család: a bevásárlóközpontba akartak szétnézni, de ahogy észrevették a lehetőséget, ők is felálltak autójukkal a mobil vizsgaállomásra. Mint mondták, folyamatosan szervizeltetik az autót, de mivel most is hosszú utat tettek meg, kíváncsiak voltak, minden rendben van-e a járművel. A nyolc éves Gergő az anyukájával érkezett, vidáman újságolta, hogy kinőtte a régi bicaját, nemrégen kapott egy vagány új kerékpárt a szülinapjára, amit szeretne biztonságban tudni, ezért regisztráltatták a BikeSafe programban. Nagy örömmel vette át a kis ajándékot, amit azért kapott, mert minden kötelező és szükséges biztonsági tartozék rajta volt a biciklijén.

